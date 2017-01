Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Indbrud udviklede sig til biljagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrud udviklede sig til biljagt

Sydkysten - 11. januar 2017 kl. 10:29 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten til onsdag udviklede et indbrud i en optikerforretning i Solrød Center sig efterfølgende til en biljagt, som endte i Vallensbæk. Tidligere på natten havde to mænd brudt ind i forretningen ved at skære hul i et sikkerhedsgitter, og mændenes færden i forretningen aktiverede en alarm klokken 00.47.

Foruden alarmen havde en mand, der arbejdede på et kontor tæt ved, opdaget den ene af de to mænd, der stod og holdt vagt, og det lykkedes manden at se, at det var en sort Audi, som de to mænd efterfølgende flygtede i. Oplysningerne gav han videre til politiet, og ved Hundige Strandvej så en patruljebil en bil, der passede til signalementet. Patruljebilen vendte rundt, og stoppede bilen ved Ishøj Strandvej. Troede de. For da betjentene steg ud for at snakke med føreren, blev der trykket på speederen, og bilen kørte væk.

- Så er vi klar over, at de ikke har rent mel i posen, og så bliver de først rigtig interessante for os, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet jagtede bilen til Strandhaven ved Vallensbæk Strand, hvor de to mænd flygtede til fods.

- De stander op, og løber alt hvad de kan i hver sin retning. Betjentene, der er kørt efter, prøver at se, om de kan løbe dem op, men det lykkedes ikke, og selv om vi havde en hundepatrulje på sporet bagefter, lykkedes det heller ikke hundene at finde frem til de to mænd, forklarer Martin Bjerregaard.

- Nu har vi har bilen, og det er et godt spor, så må vi se, hvad det bringer.

I bilen fandt politiet værktøj, som de mener, at de to mænd har brugt til at bryde ind i optikerforretningen. Politiet vil gerne have henvendelser fra vidner i sagen. Politiet kan kontaktes på 114.