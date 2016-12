I Greve og Solrød blev der kun begået et enkelt indbrud i juledagene. Københavns Vestegns Politi har ikke offentliggjort statistik over indbrud i juledagene på kommuneplan, men i hele kredsen, der dækker 11 kommuner vest for København, heriblandt Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre, meldes der om en halvering i antallet af indbrud i forhold til sidste år. På landsplan er tallet faldet med en tredjedel. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Indbrud: Sydkysten slipper nådigt gennem julen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrud: Sydkysten slipper nådigt gennem julen

Sydkysten - 28. december 2016 kl. 12:21 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne på Sydkysten er sluppet nådigt gennem juledagene, når det kommer til indbrud.

I Greve Kommune melder Midt- og Vestsjællands Politi således kun om et enkelt indbrudsforsøg natten til tredje juledag i Karlslunde, hvor listen på et vindue til en udestue blev fjernet, uden at tyven dog kom indenfor. I Karlslunde blev der igen brudt ind i en fyrværkericontainer, mens en årvågen borger muligvis var med til at få en indbrudstyv til at få kolde fødder.

Det skete anden juledag ved 16-tiden, hvor en beboer på Fresiahaven kontaktede en bilist, der kørte søgende rundt i kvarteret. Beboeren spurgte venligt, om der var noget, som han kunne hjælpe med, og det fik den midaldrende bilist til at sige, at han kiggede efter huse til salg. Han kørte, da han hørte, at der ikke var nogen huse at købe i området.

- Et godt eksempel på nabohjælp, skriver Midt- og Vestsjællands Politi om episoden.

En måde at skræmme eventuelle tyve væk på er nemlig ved at spørge folk i området, om de har brug for hjælp. Så ved tyven, at der bliver holdt øje med ham, og det kan ofte få dem til at gå - eller som i dette tilfælde køre - væk igen.

I Solrød Kommune blev der kun en enkelt gang brudt ind i et privat hjem. Juleaften gik det ud over et hus på Mosevænget, hvor tyven aflistede et vindue og stjal smykker og ur. Desuden blev der brudt ind på Munkekærskolen - hvor der dog ikke blev stjålet noget - og hos en virksomhed på Parkvej, hvor der blev stjålet 10 bærbare computere.

Københavns Vestegns Politi har ikke offentliggjort statistik over indbrud i juledagene på kommuneplan, men i hele kredsen, der dækker 11 kommuner vest for København, heriblandt Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre, meldes der om en halvering i antallet af indbrud i forhold til sidste år. På landsplan er tallet faldet med en tredjedel.

Hos Rigspolitiet fremhæver vicepolitiinspektør Lars Mortensen også hjælpen fra borgerne som en af de ting, der virkeligt har betydning, hvis antallet af indbrud skal ned.

- Ud over at man kan sikre sit eget hus og holde øje med naboens, så har vi også god hjælp af borgere, der har øjnene med sig, når de færdes i deres nærområde. Det er de lokale beboere, der bedst ved, hvordan normalbilledet er, og de kan se, hvis der er noget, der virker forkert, siger han i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

Det kan eksempelvis være biler, der holder mærkelige steder, folk der færdes på en mistænkelig måde, eller tyvekoster, der er gemt af vejen på øde steder for at blive samlet ind senere.

- Hvis man ser noget, så sig noget. Så kan politiet undersøge det nærmere. På den måde kan vi sammen være med til at skabe færre indbrud, siger Lars Mortensen.