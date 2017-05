Indbrud: Gerningsmand set live på video

Klokken 02 natten til søndag kunne alarmselskabet på deres live-transmitterede videoovervågning se en gerningsmand bryde ind i et hus på Havfruens Kvarter. Hjemmet og området omkring det blev afsøgt, men uden resultat. Tyven var kommet ind ved at afliste en rude i havedør på husets bagside. Der var spor af færden i stuen og soveværelset, og gerningsmanden prøvede også at opbryde en låst glasdør mellem stuen og køkkenet. Politiet har endnu ikke modtaget et overblik over, hvad der blev stjålet.