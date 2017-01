Se billedserie Kaare Skjerning er landskabsarkitekt i Greve Kommune og har strandrensning som sit område. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Ildelugtende fedtemøg skal væk fra stranden

Sydkysten - 23. januar 2017 kl. 08:56 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte både opsigt og undren, da Greve Kommune sidste sommer begyndte at tage alternative metoder i brug for at rense stranden for ildelugtende brunalger, også kaldet fedtemøg. Her kunne man flere gange se en traktor med frontskovl skubbe fedtemøget fra stranden og ud i havet igen. Men den såkaldte skub-ud-metode var ikke den eneste form for alternativ strandrensning, som Greve Kommune afprøvede og undersøgte hen over sommeren. 2016 blev nemlig året, hvor kommunen begyndte at eksperimentere med nye måder at holde stranden ren på.

- I årene før har man kørt med det, man kalder en traditionel strandrensning. Den består i, at man med en gummiged samler tang og fedtemøg ind, som er landet på de første tre-fire meter af kysten. Derefter får det lov til at dryppe af i et depot, og når der er gået et par dage, kører man det til en aftager. Det kan være et biogasanlæg, en landmand eller en genbrugsstation, fortæller Kaare Skjerning, landskabsarkitekt hos Greve Kommune, der har strandrensning som sit område.

- Men metoden er rigtig dyr, fordi man betaler per ton for at komme af med det, og priserne kan være rigtig høje, tilføjer han.

Derfor har kommunen indledt jagten på nye veje til en renere strand. En jagt, som har bragt dem vidt omkring, og som fortsætter i 2017. Allerede på torsdag den 26. januar bliver et af årets første eksperimenter sat i gang, når en traktor med en såkaldt risteskovl foran skal afprøves som værktøj til strand- rensning. Risteskovlen bruges normalt til at samle sten op.

- Fordelen ved den er, at den sorterer sandet fra, så du stort set kun har fedtemøget og tangen bagefter. Ved den traditionelle strandrensningsmetode får du sandet med, og det er selvfølgelig ærgerligt, dels fordi du fjerner sandet fra stranden, men især fordi vi også betaler for sandet, når det skal køres væk - og det er noget, der vejer, siger Kaare Skjerning og fortæller, at man måske også vil afprøve en såkaldt høvender ved samme lejlighed.

Støvsuger til stranden Et andet værktøj, som man allerede har afprøvet lidt, og som også er i spil i 2017, er en såkaldt beachcleaner, der spændes for en traktor og derefter køres rundt på stranden for at opsamle tang og fedtemøg såvel som andre mindre genstande og skrald.

Udfordringen med beachcleaneren er dog, at den ikke kan håndtere meget fedtemøg og tang ad gangen.

- Hvis man skal bruge den, skal man gøre det med omtanke. Man skal rense stranden helt i bund med en traditionel strandrensning, og så skal man have den kørende hver dag derefter, siger Kaare Skjerning.

Han forklarer, at der under visse vejrforhold kan samle sig så meget fedtemøg på en enkelt dag, at det vil blive for meget for beachcleaneren. Derfor vil man formentlig være nødt til at supplere med andre værktøjer.

Samtidig er metoden forholdsvist dyr, da man fortsat skal køre tangen væk til en aftager, når beachcleaneren har kørt nogle gange. Men fordelen er til gengæld, at man får en meget ren strand ud af det, forklarer landskabsarkitekten.

- Den ligner en rigtig fin, støvsuget strand. Det ser rigtig godt ud, når den har kørt der, siger han.

Skråt og godt En tredje metode, som også er i spil for strandrensningsarbejdet i 2017, er såkaldt sandfodring, hvor man tilfører sand til kysten. I Greve gør man det allerede på udvalgte steder, fordi man ved, at stranden eroderer. Men sandfodringen kan også have en god effekt mod fedtemøg.

- Jo mere strand du har oppe over vandet, og jo mere skrå den strand er, jo mindre fedtemøg kan der lægge sig på den, siger Kaare Skjerning, som fortæller, at man har fokus på sandfodring på udvalgte områder ved Mosede Fort og Mosede Havn.

Her lavede arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard allerede i november og december en forundersøgelse af metoden for kommunen, som viste gode resultater. På den baggrund er firmaet kommet med et oplæg, hvor man foreslår at tilføre områderne 40.000 kubikmeter sand, men skulle man føre det ud i livet, ville det koste adskillige millioner kroner, oplyser Kaare Skjerning.

Sat i bero Og hvad så med skub-ud-metoden, som vakte så meget opsigt i sommer? Den er sat i bero efter en evaluering i efteråret, som blandt andet viste, at metoden gav en forringet sigtbarhed i vandet og forårsagede slitage og sammenbrud på de maskiner, som blev brugt.

Derfor vil man på nuværende tidspunkt ikke gå videre med metoden, selvom den havde den klare fordel, at den var 10-20 gange billigere end traditionel strand- rensning, og det betød, at man kunne rense stranden langt oftere end årene før med færre lugtgener til følge.

- Jeg kunne godt forestille mig, at man gjorde det en enkelt gang på en sæson, men jeg kunne ikke forestille mig at køre en hel sæson igen, konkluderer Kaare Skjerning.

Greve Kommune arbejder i øjeblikket med ideen om at etablere et strandrensningslaug, hvor borgere kan få indflydelse på arbejdet med at rense stranden. Er man interesseret, kan man læse mere om det på kommunens hjemmeside.