Idræt og fritid får ny konsulent

Siden begyndelsen af 2016 har Idræts- & Fritidsunionen i Greve ønsket at øge og styrke serviceringen og udviklingen af idræts- og fritidslivet i Greve Kommune gennem det nyetablerede Idræts- & FritidsSekretariat (IFS). Med nyansættelsen af Peter Jul Lange som konsulent i sekretariatet sætter unionen nu endnu mere damp under kedlerne.

Peter Jul Lange er ikke helt ukendt i lokalområdet omkring Greve, idet han siden 2008 har været ansat som idræts- og fritidskonsulent i nabokommunen Solrød. I Solrød har Peter i tæt samarbejde med foreningslivet udarbejdet to fem års helhedsplaner for idrætsområdet samt kommunens folkeoplysningspolitik, hvilke har været retningsgivende for udviklingen på idræts- og fritidsområdet. I forlængelse heraf har han blandt andet været med til at igangsætte forskellige aktivitets- og samarbejdsprojekter, som for eksempel idrætscertificering af institutioner, Fodbold Fitness-forløb, "Løb med i Solrød" og senest etablering af aktivitetsportalen GoJoin i samarbejde med AOF.