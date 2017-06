Den 19-årige Oliver Lerbech Petersen har boet i Solrød i det meste af sit liv og har været aktivt medlem af Konservative Ungdom de sidste par år. Derfor var det en stor oplevelse for den unge KU?er at følge Brigitte Klintskov Jerkel på Christiansborg.

Send til din ven. X Artiklen: I praktik som politiker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I praktik som politiker

Sydkysten - 09. juni 2017 kl. 05:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er langt fra studiet på Niels Brock til det politiske og hektiske liv på Christiansborg. En hverdag med møder, forhandlinger og pressehåndtering, som 19-årige Oliver Lerbech Petersen fik mulighed for at prøve kræfter med.

Forleden skiftede han nemlig skoletimerne ud med en dag i praktik som politiker på Christiansborg. I en hel dag fik han lov til at følge Det Konservative Folkepartis Brigitte Klintskov Jerkel, som bl.a. er partiets uddannelses-, forskning- og sundhedsordfører.

Oliver Lerbech Petersen drømmer om at blive politiker og være med til at træffe store beslutninger. Derfor var det stort for ham at komme i praktik hos Brigitte Klintskov Jerkel: - Mit mål er en dag selv at blive ansat på Christiansborg. Jeg er aktiv i Konservative Ungdom og arbejder derfor allerede med politik lige nu, fortæller han.

Det var ikke kun Oliver Lerbech Petersen, der fik noget ud af praktikopholdet:

- Jeg synes det er så skønt, når unge mennesker har så stor interesse i politik. Jeg synes, at det var rigtig godt at have Oliver med rundt hele dagen, man kan virkelig mærke, at hans viden og interesse inden for politik er stor, fortæller Brigitte Klintskov Jerkel.

Dagens program

Da Oliver Lerbech Petersen mødte ind på Brigitte Klintskov Jerkels kontor, nåede de to kun kort at hilse på hinanden, inden de skulle en tur i Folketingssalen, hvor Brigitte Klintskov Jerkel skulle stemme i forskellige sager, imens Oliver Lerbech Petersen fulgte med fra tilhørerpladserne.

Da de kom tilbage til Brigitte Klintskov Jerkels kontor, skulle de forberede sig på dagens første møde hos uddannelses- og forskningsministeren.

- Det har været rigtig sjovt at være med til. Jeg var overrasket over, hvor travlt en politiker egentlig har, og hvor mange møder de skal være med til hver dag, fortæller Oliver Lerbech Petersen.

Politikerdrøm

Han har boet i Solrød i det meste af sit liv og været aktivt medlem af Konservative Ungdom de sidste par år.

Derfor var det en stor oplevelse for den unge KU'er at følge Brigitte Klintskov Jerkel på Christiansborg:

- Jeg har virkelig oplevet mange ting i min praktikdag på Christiansborg. Der skete bare noget hele tiden, men hvis jeg skal tale om den største oplevelse, så må jeg nævne mødet med nogle af ministrene. Blandt andet inviterede Søren Pind os en tur ind på hans kontor, hvor jeg fik taget et billede. Det var en stor oplevelse, fortæller Oliver Lerbech Petersen.

Lysten til at blive politiker er ikke blevet mindre efter en dag på Christiansborg. Tværtimod. Han er allerede begyndt at arbejde på sin valgkampagne, da han til november stiller op til kommunalvalget.

Brigitte Klintskov Jerkel er heller ikke i tvivl om, at Oliver Lerbech Petersen har et stort potentiale for en dag også at ende som politiker:

- Han er et meget begavet ungt menneske, men det vigtigste er, at han brænder for politik. Det er man nødt til, hvis man skal gøre karriere som politiker. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at se Oliver Lerbech Petersen som politiker på Christiansborg i fremtiden.