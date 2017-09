Se billedserie Zsuzsanna Andersen fra Glostrup har været frivillig håndarbejdsvejleder i I Tråd Med Verden siden 2010. Hun kalder det trist, at projektet lukker sine aktiviteter i Ishøj. Foto: Anders Dall

I Tråd Med Verden takker af i Ishøj

Sydkysten - 13. september 2017

Når en ny 4-årig boligsocial helhedsplan for Vejleåparken folder sig ud, bliver det uden foreningen I Tråd Med Verden, som har haft base i Ishøj siden 2010. Med en reception og et designmarked den 29. august lukkede foreningen sine aktiviteter i Ishøj - aktiviteter som siden 2016 har hørt ind under helhedsplanen og blandt andet rummer et værksted, hvor udsatte minoritetskvinder dagligt har arbejdet med håndarbejde og design.

- Vi er udløbet som en del af den nuværende helhedsplan, og der er ikke midler til at fortsætte tilbuddet i en ny helhedsplan, fortæller projektkoordinator Martha Ozmec fra I Tråd Med Verden og uddyber:

- Vi fortsætter som forening, men vi kommer ikke til at have vores aktiviteter her, for der er ingen penge. Vi arbejder på at etablere et lignende værksted i lignende boligområder i Storkøbenhavn enten i samarbejde med boligselskaber eller andre kommuner.

Ligesom foreningen har arbejdet sammen med designere og museer omkring kunst og kulturprojekter, så kommer I Tråd Med Verden også fremadrettet til at søge i den retning, forklarer Martha Ozmec, som har været tovholder på projektet siden 2014.

Farvel til Ishøj I Tråd Med Verden har samarbejdet med helhedsplanen i Vejleåparken, siden Københavns Erhvervsakademi og Røde Kors etablerede integrationsprojektet i 2010. De sidste syv år har det alene været udsatte minoritetskvinder, som har været målgruppen, men den bliver nu udvidet til at omfatte udsatte kvinder generelt, forklarer projektkoordinatoren. Martha Ozmec slår samtidig fast, at I Tråd Med Verden fortsat skal være en kombination af designproduktion, værksted og et socialt mødested.

- Vi har udviklet det her projekt over mange år, og jeg synes, vi har et godt koncept, som vi ved fungerer, og som vi ved, der er interesse for. Det er selvfølgelig vemodigt at sige farvel til kvinderne her og kollegerne i helhedsplanen, men alle de mennesker er stadig en del af vores netværk, siger Martha Ozmec.

Hun forestiller sig, at foreningen ikke nødvendigvis får et fast sted, som det har været tilfældet i helhedsplanen, men kan lave popup-aktiviteter, workshops og fortsætte med at lave produktionsopgaver for designere.

Gav ro Zsuzsanna Andersen fra Glostrup har været frivillig håndarbejdsvejleder i I Tråd Med Verden, siden projektet startede op. Her har hun været med til at strikke og brodere tøj til designere og deltaget, når I Tråd Med Verden har samarbejdet med museer som Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Arken. I dag er hun invalidepensionist og fortæller, at hun gik ned med stress på sit arbejde, men at hun siden genfandt roen ved at komme i I Tråd Med Verden.

- Det gav ro og for mig var det vigtigt, siger hun og uddyber:

- Det gav lysten tilbage til livet efter at have været udbrændt og stresset. Det har haft stor betydning at være en del af det her, siger hun og slår ud med armene.

Zsuzsanna Andersen kalder det trist, at foreningen ikke længere skal være i Ishøj, men ligesom projektkoordinatoren ser hun fortsat en fremtid for I Tråd Med Verden.

- Der er altid en designer eller et museum, der gerne vil have, at vi laver noget til dem, fortæller hun.