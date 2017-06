Peter Wissing vil gerne skaffe Greve Fodbold flere frivillige. Der er brug for alle, der vil give en hånd med - uanset om det er ældre, unge, kvinder eller mænd. Foto: Janus Spøhr

Hvem vil hjælpe 1.700 mennesker?

Sydkysten - 10. juni 2017 kl. 08:00 Af Janus Spøhr

Greve Fodbold er en af Danmarks største klubber. For nylig bad den 80 forældrepar om hjælp i et par timer om ugen. Ingen meldte sig. Nu sætter klubben gang i en kampagne, der skal skaffe flere frivillige, og alle kan bruges.

Greve Fodbold - et socialt fælleskab, der mangler hænder. Sådan beskriver Peter Wissing klubben med cirka 1.700 medlemmer.

Han er en af de engagerede frivillige, som kom ind i klubben, da hans datter begyndte til fodbold. Siden har han i 15 år brugt fritid på at hjælpe klubben.

- Jeg spillede selv fodbold som ung, og der var nogle for os dengang. Det her handler om at give noget tilbage, siger Peter Wissing og roser blandt andre Charlotte Preisler, Jens Nørgaard, Pernille Olsen og Jari Leander som nogle af dem, der fortjener ros for deres indsats.

- De bruger måske 30 til 40 timer om ugen udover deres arbejde, og de skal ikke trække hele læsset. Der må være flere, der kommer ud af busken, siger Peter Wissing.

Han har fulgt udviklingen i klubben på tætteste hold og ser, at frivilligheden ikke er fulgt med det stigende antal medlemmer.

- Det er en lille kreds i den store forening, som tager slæbet, og det fortsætter vi gerne med, men før i tiden var forældrene til ungdomsspillerne der til at hjælpe.

Nu er de der ikke mere, og der er en fornemmelse af, at forældrene afleverer deres barn som var det en SFO, og så tænker de, at der er nogen, der klarer resten, men sådan er det jo ikke, for vi er ikke ansatte, siger Peter Wissing.

Som eksempel på, hvor svært Greve Fodbold har med at finde frivillige, peger han på, at klubben for nylig bad forældrene til en årgang med 80 medlemmer om at hjælpe til to timer om ugen, mens børnene trænede. Ikke én forælder meldte sig, og så endte det med, at et bestyrelsesmedlems kone hjalp til i stedet.

- Sådan skal det jo ikke være, siger Peter Wissing.

Ofte er undskyldningen, at forældrene ikke har tid. Peter Wissing mener, at man får meget ud af at være frivillig.

- Som 55-årig får jeg lov til at mærke glæden ved at være sammen i et hold. Jeg synes, at man går glip af noget ved ikke at være med, og nogle gange står jeg og kigger på villaerne på den anden side af vejen og tænker, at der nok er nogle, som kan og vil hjælpe, siger han.

Vil man høre mere, kan han kontaktes på piwi@live.dk eller 21218822.

Læs mere i DAGBLADET lørdag og i næste udgave af Sydkysten Syd.