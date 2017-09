Se billedserie Politiet søger ejerne til disse smykker og et lommekamera, som er blevet indleveret. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Hvem savner disse smykker og ure?

Sydkysten - 12. september 2017 kl. 10:25

Flere hals-, arm- og øresmykker, armbåndsure og et lommekamera er blevet indleveret som hittegods til Midt- og Vestsjællands Politi. Effekterne er blevet fundet i området ved Hundige Havn i Greve under omstændigheder, der kunne tyde på, at der er tale om effekter fra for eksempel indbrud i privat beboelse i områder tæt på findestedet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har ikke umiddelbart været i stand til at finde frem til ejerne. Derfor offentlig gør de nu de indleverede effekter i håb om, at ejerne vil kunne genkende en eller flere af genstandene.

Politiet oplyser, at der blandt andet er tale om et lommekamera af mærket Canon Ixus 75, som blandt andet er blevet brugt til fotografering af en kvinde - muligt ejeren. Der er også indleveret et ur, som politiet vurderer formentlig er en gave fra Novo Nordisk til en kvindelig medarbejder, idet en kvindes navn står anført på uret.

Effekterne kan ses på politistationen i Køge, Kongsberg Allé 4, 4600 Køge, inden for politistationens åbningstider mandage og onsdage kl. 10-15 og torsdage kl. 10-17. Hvis der er nogen, som genkender effekterne, så beder politiet om at vedkommende medbringer eventuel dokumentation for ejerskab af den pågældende effekt.