Se billedserie I år er det 25 år siden, at Flemming Toft fik hele Danmark til at juble med på hutlihut, da Kim Vilfort scorede og afgjorde EM-finalen i fodbold mod Tyskland.

Hutlihut-auktion

Sydkysten - 15. august 2017 kl. 14:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved de tre første stafetter i Greve blev det store tilløbsstykke om lørdagen, auktionen, markedsført som "Danmarks Sjoveste Auktion".

I år sker det under navnet "Hutlihut-auktionen", og anledningen er naturligvis, at det er lykkedes at få journalisten og fodboldkommentatoren Flemming Toft til at stå i spidsen for auktionen som auktionarius.

Og det var jo netop Flemming Toft, der for 25 år siden begejstret råbte hutlihut ind i mikrofonen, da han kommenterede den historiske EM-finale i fodbold mellem Danmark og Tyskland.

- Jeg kan ikke garantere, at der kommer nye ord eller udråb ved auktionen i Greve. Den slag kan ikke forberedes, men afhænger af situationen. Jeg håber dog, at auktionen ikke bliver et HUT, men et HIT, griner Flemming Toft, der i tidens løb selv har været til flere auktioner.

- En gang købte jeg en stol, der på afstand så spændende ud. Jeg blev "overmandet" af auktionarius, fordi han kun pegede på den, der bød, men ikke så vedkommende, altså mig, i øjnene. Stolen viste sig at være temmelig deform, da jeg fik den leveret, og jeg solgte den på Den Blå Avis dagen efter. En anden gang fik jeg højeste bud på en elkoger til kolonihavehuset, selv om vi ikke havde strøm i haveforeningen!

Taktikken klar

Flemming Toft har taktikken som stafetauktionarius klar, og her bliver der ikke noget med kun at pege. Det gode humør skal i højsædet, og det samme skal de hurtige replikker, der er et af Flemmings egne varemærker.

- Jeg satser på en skøn blanding af hurtigst på aftrækkeren, dueller blandt publikum og en "kamp" mellem auktiarius og de bydende, siger Flemming Toft, der venter sig meget af den særlige ånd, når der ved en auktion skal træffes hurtige beslutninger.

- Her har vi at gøre med et råderum, hvor man ikke har tid til at tænke for meget over tingene. Impulsen er pulsen, og reaktionerne bagefter er glæde hos nogle og ærgrelse hos andre. Jeg glæder mig til en forhåbentlig livlig leg og et medvirkende publikum.

Ny ambassadør

2017 er første år for Flemming Toft i den nye rolle som ambassadør for Stafet For Livet, efter at han har takket af som fast mand ved fodboldroret på TV2 og er trådt ind i rollen som aktiv pensionist. Som så mange andre har han set både familiemedlemmer og venner blive ramt af kræften, og det har været en af bevæggrundene til at påtage sig ambassadørjobbet.

- Jeg har lyst til være en del af et sammenhold og et fællesskab, der skaber håb og oplysning om kræft. Stafet For Livet er vi sammen om - det er her, vi er aktive i mere end een forstand. Vi er for og med hinanden, siger Flemming Toft, der tidligere på året var med til åbningen af Stafet For Livet i Odense.

- Det var en fantastisk oplevelse, og især var det bevægende at se fighterne i deres gule trøjer gøre sig klar. De var SÅ klar. Med et kæmpe engagement og et fantastisk humør. Det var et livsstykke med følelsesstærke undertoner. Hold da op, hvor mit hjerte bankede!