Hundige-Kildebrønde Sogn får hjertestarter

Sydkysten - 11. september 2016 kl. 08:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Chancerne for at overleve et hjertestop i Hundige-Kildebrønde Sogn vil blive væsentlig forbedret, når man får installeret en hjertestarter ved hovedindgangen til Den Gamle Skole, Byvejen 2, i Kildebrønde, som er beliggende lige over for Kildebrønde Kirke.

- Det er vi i Hjerteforeningens lokalkomite glade for, udtaler koordinator Tonni Solskov i en pressemeddelelse.

- Vi har i udvælgelsen af doneringsmodtageren lagt vægt på, at hjertestarteren bliver placeret på et sted med størst mulig tilgængelighed, samtidig med at det er et sted, hvor mange færdes. I forbindelse med doneringen følger et tre timers kursus i livreddende førstehjælp for 12 personer. Kurset afholdes i Den Gamle Skole og ledes af sygeplejerske Tina Stær. Det er rigtig vigtigt, at alle ved, hvordan man skal gøre i tilfælde af et hjertestop, siger Tonni Solskov.

En af betingelserne for at modtage en hjertestarter er, at den tilmeldes Hjertestarter - Netværket.

For nylig indgik Tryg Fonden et samarbejde med Rigspolitiets Alarmcentraler, hvilket betyder, at alarmcentralen har et overblik over, hvor de tilmeldte hjertestartere befinder sig, og hvornår de er tilgængelige.

Hvis en person ringer og melder om et hjertestop, vil operatøren på alarmcentralen derfor med det samme kunne kigge på sin skærm for at se, om der er en hjertestarter i nærheden, der med fordel kan hentes, før ambulancen når frem.

Jarl Andersen fra Hundige-Kildebrønde Sogn, som er medlem af menighedsrådet og formand for Kildebrønde Kirkeudvalg, udtaler i forbindelse med tilsagnet om doneringen af hjertestarteren i en pressemeddelelse:

- Kildebrønde er en mindre by, som er uden for de store byområder med en landsbykirke, til denne kirke tilhører der et menighedshus, som er Den Gamle Skole. Ønsket om en hjertestarter har i gennem længere tid været ønsket ved Landsbykirken. Menighedshuset bruges flittigt af kirkens besøgende efter kirkelige handlinger samt af landsbyens beboere og beboerne i området ved større arrangementer. Placeringen af hjertestarteren vil blive ophængt på den udvendige væg på menighedshuset, så at den er tilgængelig hele døgnet. Og hjertestarteren vil blive tilmeldt Hjertestarter - Netværket. Kan vi bare redde et menneske fra at dø ved et hjertestop, har apparatet opfyldt sit mål.

Overrækkelsen af hjertestarteren finder sted torsdag den 15. september 2016 klokken 15 til 18.