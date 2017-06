Forslaget om at skifte navn var også på tale i Hundige Havn for omkring 10 år siden, men det blev aldrig til noget på grund af manglende opbakning. I onsdags var tiden dog moden, og over 90 procent af de fremmødte stemte ved den ekstraordinære generalforsamling i havnen for, at Hundige Havn skulle blive til Greve Marina. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hundige Havn har fået nyt navn

Sydkysten - 09. juni 2017 kl. 09:59 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal Hundige Havn skifte navn til Greve Marina? Det var det centrale spørgsmål, da omkring 80 fremmødte onsdag aften var samlet til ekstraordinær generalforsamling i Hundige Havn.

Svaret på spørgsmålet blev et klart ja, idet forslaget mødte over 90 procents opbakning ved afstemningen. Det fortæller Kurt Palmqvist, bestyrelsesformand i havnen, som glæder sig over beslutningen.

- Vi vil gerne bakke op om kommunens udvikling, og vi tror, at vi nemmere kan markedsføre og brande os, fordi vi kan lægge os tættere op ad kommunen, siger Kurt Palmqvist om baggrunden for at skifte "Hundige" ud med "Greve".

Samtidig mener han, at ordet "Marina" frem for "Havn" er med til at synliggøre havnens størrelse og beskaffenhed.

- Hvis du slår det op i Den Danske Ordbog, er "marinaen" jo en havn med faciliteter på. Derfor er det måske mere betegnende at hedde "marina", siger bestyrelsesformanden, som fortæller, at alle store havne efterhånden er begyndt at kalde sig for marinaer.

- Det er en udvikling i tiden. Korsør skiftede også her for nyligt fra "Korsør Havn" til "Korsør Marina", siger han.

Is i maven

Tilbage i efteråret var spørgsmålet om navneskiftet oppe at vende i forbindelse med et byrådsmøde, hvor et flertal af partierne bakkede op om at yde et tilskud på 200.000 kroner til, at bådejerne kunne skifte hjemstavn på deres både, hvis navneskiftet blev en realitet. Det forlød dengang, at navnet på den havn, hvor en båd hører hjemme, skal fremgå klart og tydeligt på båden, og derfor skulle de cirka 800 bådejere, som holder til i Hundige Havn have udskiftet et klistermærke, hvis havnen skiftede navn.

Men det viste sig ved nærmere undersøgelse at være forkert, fortæller Kurt Palmqvist.

- Der var nogen, der fejlagtigt startede en debat om, at bådene skulle skifte navne, og det skal de ikke. Der kan stå "Hundige", "Greve" eller "Greve Marina" på båden - det må man fuldstændig selv om, siger han.

Kurt Palmqvist understreger, at den selvejende institution bag havnen selv afholder alle udgifter i forbindelse med navneskiftet, og han forventer, at omkostningerne bliver begrænsede.

- Vi har lagt en plan om, at vi har is maven og tager det stille og roligt. Vi skifter arbejdstøj, når det er slidt op - ikke før. Vi skifter flag, når de er slidt op, og vi skifter brevpapir, når det er brugt. Sådan gør vi det simpelthen, og så får vi omkostningerne til at være stort set nul, siger han.