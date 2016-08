Se billedserie Træstammen, som blev brugt til figuren, var på det bredeste sted 120 centimeter og vejede flere tons.

Send til din ven. X Artiklen: Holger Danske blev genfødt på Ole Larsensvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holger Danske blev genfødt på Ole Larsensvej

Sydkysten - 31. august 2016 kl. 10:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de seneste dage er Holger Danske blevet "genfødt" på Ole Larsensvej i Greve, hvor er den polskfødte Peter (Piotr) Galej har skåret en figur af ham i træ. Sløjdlærer Rene Djerberg bor på Ole Larsensvej, og det er ham, der har fået den polske kunstner til Danmark.

- Jeg mødte ham i 2014, i forbindelse med en orlov, hvor jeg rejste rundt i verden med min søn. Ved en tilfældighed kom vi forbi en parklignende have i det sydlige Polen, der var fyldt med de mest fantastiske figurer. Jeg er lærer med speciale i sløjd, så naturligvis var min interesse vakt med det samme. Inde i haven stod Peter og var i gang med en figur, og med det samme kom vi i snak om værktøj, træ og kunst. Det var, som om vi havde kendt hinanden i årevis, en meget pudsig oplevelse. Efter en lang snak skulle vi selvfølgelig videre, men vi udvekslede Facebook-adresser, og siden har vi holdt kontakten ved lige, fortæller Rene Djerberg i en mail til Dagbladet og Sydkysten, hvor han også deler nogle billeder af arbejdet.

Han fortæller, at de to udviklede et meget fortroligt venskab, og en dag opstod ideen om at lave Holger Danske i træ.

- På et tidspunkt kom vi til at tale om Holger Danske, fordi han elsker at lave mytologiske figurer, og næste gang vi talte sammen, var han helt oppe at køre. Han havde læst om Holger Danske, historien, myten og betydningen af alle de tegninger og symboler, der er på figuren. Han vidste meget mere, end jeg gjorde, og var helt besat af at lave den i træ, skriver Rene Djerberg.

- Jeg tænkte, at det ville være en god ide. Der findes jo en i beton, den der står på Kronborg, og en i bronze, som jo "desværre" er endt i Skjern, men så vidt jeg ved, er der ingen i træ. Ved en tilfældighed så jeg på Facebook, at der blev fældet et kæmpe kastanjetræ i København lige ved siden af et kunstmuseum. Det var jo oplagt at forvandle dette fantastiske træ til et stykke kunst, så for at gøre en lang historie kort, så lykkedes det mig at få stammen, da ingen andre ville have den på grund af størrelsen. Den var på det bredeste sted 120 centimeter og vejede flere tons.

Kunstneren Peter Galej var med det samme med på ideen om at komme til Danmark og lave "Holger", fortæller den lokale sløjdlærer, der arbejder på Arenaskolen. De placerede stammen tæt på hegnet, der vender ud mod vejen, og fjernede hegnet, så folk, der bor i området, kunne gå forbi og se, hvordan projektet skred frem.

- Mange mennesker har jo spurgt mig, hvorfor jeg havde sådan en stor træstamme stående, så de synes, at det er sjovt, at der nu endelig sker noget. Jeg har også haft nogle af mine sløjdelever fra 5. og 6. klasse fra Arenaskolen med hjemme. Så kunne de se Peter arbejde med Holger, og bagefter fik de et stemmejern og noget træ, som de så kunne forsøge sig med, fortæller han.

Under besøget nåede de sammen med kunstnerens kæreste, Jagodka, at være på stranden, sejle og stå på vandski. Jagodka havde kun set havet en gang før i sit liv, og hun syntes, at stranden i Greve var den mest fantastiske, skriver Rene Djerberg.

De var også planen, at de skulle op og se "Store Holger" på Kronborg, men det er uvist, om der blev tid til det, da projektet på Ole Larsensvej tog længere tid end forventet.