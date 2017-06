Holdkaptajnerne er stafetklar

Blandt nyhederne i 2017-udgaven af stafetten er, at den har udvidet med en time, så den nu strækker sig over 23 timer. Betalingssystemet får en opgradering i form af QR-skanning, så det bliver lettere at holde styr på, om deltagerne køber køber lysposer, mad, auktionseffekter eller melder flere til, og så vil madteltet være åbent hele natten.

På kendisfronten får stafetten besøg af skuespilleren Pernille Højmark, tv-kommentatoren Flemming Toft og stand up'eren Karen-Marie Lillelund, og formand Gert Ellegaard håber på, at stafetten for fjerde år i træk kan overgå sig selv og sætte nye rekorder for deltagertal og overskud til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

- Men samtidig er det vigtigt for os at få skabt en begivenhed, der bliver en god oplevelse for alle. Derfor var det meget opløftende, at holdkaptajnerne på mødet spillede så aktivt med i vores lille brainstorm undervejs og kom med mange gode ideer til at styrke fællesskabet og dermed holde fast i grundideen bag enhver Stafet For Livet om at markere et sammenhold i kampen mod kræft, siger formanden og lover, at ideerne bliver taget alvorligt på næste møde i Styregruppen bag stafetten.