Se billedserie Lene Damkjær (til venstre) og Pia Nielsen Jensen (til højre) er begge stresscoaches og godt inde i, hvad symptomerne på stress er. De glæder sig til at dele ud af deres erfaringer og redskaber til at forebygge stress på arbejdspladsen.

Send til din ven. X Artiklen: Hold stress fra døren på arbejdspladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hold stress fra døren på arbejdspladsen

Sydkysten - 31. december 2016 kl. 11:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ErhvervsCentret i Greve inviterer det lokale erhvervsliv til et gratis gå-hjem-møde om stress på jobbet torsdag den 26. januar klokken 15.30 til 17.45 i ErhvervsCentret på Korskildelund 6, 2670 Greve. Arrangementet henvender sig til både chefer og medarbejdere, der ønsker at forebygge stress på arbejdspladsen. Det er også for medarbejdere, som i mindre eller større grad er eller har været stresset.

- Vi sætter fokus på stress, da det er et meget udbredt og alvorligt problem på arbejdspladsen, hvor den enkelte stressramte ofte lades i stikken. Så vi vil kaste lys over symptomerne på stress og videregive inspiration til, hvordan du som leder, medarbejder og stressramt kan forebygge stress på jobbet. Vi hører meget om stress, men vi gør ikke altid så meget ved det ude på arbejdspladsen. Selvom stress er en af de største folkesygdomme i Danmark, er det stadig et tabubelagt emne i mange virksomheder, fortæller erhvervs- og udviklingskonsulent Mette S. Nielsen, der faciliterer arrangementet, og som til daglig arbejder i Greve-Solrød ErhvervsService i ErhvervsCentret.

Rejsen gennem stress Deltagerne på mødet får et intensivt oplæg med fakta og tips til at holde stress fra døren på arbejdspladsen af den garvede stresscoach Pia Nielsen Jensen, der har 14 års erfaring som selvstændig i konsulentvirksomheden Inspirer i Greve.

- Noget af det mest skamfulde i dag er at være stresset. Men det løser ikke noget at lade være med at tale om det og ignorere symptomer på stress. Hvis man som virksomhed ønsker at forebygge stress på arbejdspladsen, er det vigtigt, at både ledelsen og medarbejderne har en opmærksomhed på stress og en viden om, hvordan den føles, og også en kultur og værdier, der drager omsorg om medarbejderne. Hvis elastikken strækkes for langt, og den stressramte ikke bliver set, kan det knække den enkelte og gøre alvorlig skade også langt ind i organisationen, understreger stresscoach Pia Nielsen Jensen.

Hun vil til arrangementet i ErhvervsCentret give eksempler på værktøjer og øvelser til at forebygge og afhjælpe stress.

Til arrangementet møder deltagerne også Lene Damkjær, der har været nede med stress to gange. I dag er hun blevet rask og har i de sidste fire år arbejdet som selvstændig stress- og trivselscoach med firmaet Damkjær Inspire - i dag med kontor i VækstFabrik Greve i ErhvervsCentret.

- Normalt fortæller jeg ikke i detaljer om mine egne oplevelser med stress, men fortæller blot, at jeg har været der to gange og desværre har et rigtig godt grundlag for at hjælpe dem, der oplever stress. På mødet vil jeg åbent fortælle om, hvordan jeg oplevede stress, og de meget forskellige årsager til, at jeg fik det. Selvom årsager og oplevelser er forskellige, håber jeg, at alle får lidt bedre indsigt i og forståelse for stress - både de, der kan genkende sig selv i min historie, og de, der kan genkende den i andre. I dag er jeg heldigvis hoppet af hamsterhjulet, fortæller Lene Damkjær og fortsætter:

- I mit job i dag som selvstændig får jeg min energi ved at hjælpe andre til at undgå eller komme ud af stress. Og jeg har uddannet mig videre, så jeg også har redskaberne til også at hjælpe andre med at skabe trivsel og finde lykken, frem for "bare" at have det ok.

Hvis du vil med til arrangementet om stress, skal du tilmelde dig via ErhvervsCentrets hjemmeside under arrangementer: http://erhvervscentret.greve.dk/ErhvervsCentret/Arrangementer/Arrangementer.aspx