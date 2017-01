På hele Sydkysten vil vandet stige i omegnen af halvanden meter over daglig vande, lyder varslet fra DMI. Arkivfoto

Høj vandstand kan give toilet-problemer

Sydkysten - 04. januar 2017 kl. 08:08 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DMI varsler om meget farligt vejr og forhøjet vandstand i Køge Bugt, og ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kan den forhøjede vandstand betyde risiko for oversvømmelse langs Sydkysten fra onsdag aften og i løbet af torsdagen. Samtidigt er vurderingen fra politiet dog, at myndighedernes generelle indtryk for blandt andet Greve og Solrøds vedkommende, at der i øjeblikket ikke er behov for væsentlig assistance fra de lokale beredskaber.

Fra Greve Kommune lyder meldingen også, Greve ikke vil opleve væsentlige skader. Kommunens forsyningsselskab, Klar Forsyning, advarer dog om, at man kan få problemer med at trække ud i toilettet, og at vandet i kummen gurgler og bobler, hvis der trænger havvand ind i kloakken. Der er også risiko for, at vandet trænger op fra gulvafløb, og derfor opfordrer Klar Forsyning folk med lavtliggende ejendomme eller kældre at fjerne genstande, der står i udsatte rum.

- Vi er i en beredskabssituation, og vi vil gerne opfordre jer til at spare på vandet, så vi kan minimere belastningen af kloaksystemet. I kan for eksempel vente med at sætte vaskemaskine eller opvaskemaskine i gang og tage et lidt kortere bad til vandstanden igen falder, lyder opfordringen til sidst fra Klar Forsyning.

Varslet lyder, at vandstanden vil være højest onsdag aften mellem klokken 21 og 23, hvor vandstanden vil nå op i omegnen af 1,5 meter over daglig vande. Fra Strandparken i Ishøj er meldingen, at digernes kritiske højde er 2,5 meter, og derfor venter Strandparken ikke overløb af vand. Alligevel vil der i løbet af i dag blive lagt ekstra sand eller jord på de overgange, der bliver brugt meget, ligesom Strandparken i løbet af natten har lukket så meget vand ud af indersøerne som muligt.

Hovedstadens Beredskab arbejder på at sikre de mest udsatte områder. I Hvidovre gælder det ikke mindst kysten ud til Kalveboderne.