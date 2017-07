Hjemmerøveri: 54-årig lænket til radiator

Kl. 0947 lørdag fik politiet en anmeldelse om et røveri mod en 54-årig mand fra Sozzivænget, der omkring kl. 0400 sad ved sin computer, da han hørte en lyd. Manden gik uden for sit hus for at se, hvem der var udenfor.

Han så to personer, der forlod stedet, da han bad dem om det.

Kort efter stod de to mænd lige bag ved ham. De skubbede til ham, så han faldt ved sin trappe. Manden blev lige efter udsat for flere slag og spark på kroppen.

De to røvere tvang dernæst manden ind i huset, hvor han blev truet med yderligere vold, hvis han ikke udleverede kontanter og smykker. Den 54-årige blev til sidst lænket til en radiator med et sæt håndjern.

Det lykkedes ham at komme fri i løbet af formiddagen, og han tilkaldte hjælp via en nabo.