Hjemmekoncerter i Ishøj

En villa i strandkvarteret vil hen over efteråret danne ramme om tre hjemmekoncerter med danske og udenlandske kunstnere. Værten for koncerterne er Anne Dvinge, som også er initiativtager til det netværk for hjemmekoncerter, som hun arrangerer koncerterne igennem. Netværket hedder Low-Fi og blev skabt for at give musikelskere en mulighed for at komme tættere på musikken.