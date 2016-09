Send til din ven. X Artiklen: Her er Vejlegårdsparkens nye torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er Vejlegårdsparkens nye torv

Sydkysten - 09. september 2016 kl. 14:06 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år besluttede kommunalbestyrelsen at omdanne torvet ved Vejlegårdsparken til rekreativt område, og nu ligger et forslag klar.

I forslaget indgår blandt andet sansebed med trædesten, klatrevæg, plantekasser og bakker med faldunderlag. Formålet er, at torvet skal understøtte leg og læring, sådan som de kommende brugere af torvet - naboer, daginstitutioner, cyklister og foreninger - havde udtrykt ønske om under en workshop, som blev afholdt af Center for Sundhed, Kultur og Fritid og arkitektfirmaet Signal.

Under workshoppen nævnte deltagerne også, at de ikke ønskede, at der blev lagt op til ophold om natten eller af større forsamlinger. Belysningen bliver derfor integreret i designet for at skabe tryghed om aftenen og om vinteren.

Skitseforslaget skal nu sendes i høring hos daginstitutionerne Sommerfuglen, Sydstjernen og Stien, det lokale Cyklistforbund, Ældrerådet, Handicaprådet, bestyrelsen for andelsboligforeningen Egeskovparken og ejerforeningen i Vejlegårdsparken. Efter høringen skal forslaget godkendes af børne- og kulturudvalget på mødet den 21. september, så der kan udarbejdes et endeligt projektforslag. Ifølge planen skal arbejdet med at anlægge torvet gå i gang til april, så det kan stå færdigt i slutningen af juni.