På holdet finder man blandt andet sognediakon i Hundige Kirke Hanne Hummelshøj. Arkivfoto: Johnny Gudmand

Hellig bistand på stafetten

Sydkysten - 16. august 2017 kl. 20:21 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man må bidrage med det, man kan bidrage med. Nogle kan bidrage med aktiviteter for børnene, mens man som kirke kan bidrage med det sjælesørgeriske perspektiv.

Sådan er holdningen hos kirkerne i Greve og Solrød, når det kommer til Stafet For Livet. Og derfor deltager kirkerne i år for første gang officielt i stafetten med et kirkehold, der udover selv at gå med på stafetten også tilbyder deltagere og andre interesserede at møde op i kirkernes telt og få en samtale og en kop kaffe. På holdet finder man blandt andet sognediakon i Hundige Kirke Hanne Hummelshøj og sogne- og provstipræst Rikke Marschner, der blandt andet har erfaring fra sorggrupper for voksne. Og netop en faglig ballast er vigtig, understreger en tredje af kirkeholdets deltagere, Lotte Schriver, der er uddannet socialrådgiver og deltidsansat som kirke- og kulturmedarbejder i Hundige-Kildebrønde Sogn. Hun mener, at folkekirken kan bidrage med noget særligt til en begivenhed som Stafet For Livet, hvor mange har haft kræften inde på livet.

- Vi kan bidrage med at være tilstede. Hvis noget popper op, som man gerne vil snakke om, så har man mulighed for at komme forbi, siger Lotte Schriver.

Det er målet, at kirketeltet hele tiden skal være bemandet. Ved teltet vil man også kunne møde andre af kirkens frivillige, som kan være behjælpelige med en kop kaffe, og man vil også kunne finde et træ, som man kan skrive en bøn på. Har man ikke lyst til at sidde og snakke, er der også mulighed for at komme ud at gå under samtalen.

Kirkerne tilbyder nemlig også en »walk and talk,« hvor man kan trække et spørgsmål og så bruge det som udgangspunkt for en samtale. Spørgsmålene kan for eksempel handle om, hvad der giver værdi for en, eller om den uretfærdighed, man kan føle, når ens nærmeste eller en selv bliver ramt af kræft.

Når den lange nat er overstået, er kirken i øvrigt også på banen med et tilbud: Klokken 9 søndag morgen er der morgensang.