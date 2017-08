Hele huset blev gennemrodet

I går fik politiet en anmeldelse om, at et hus på Bækager var blevet udsat for et indbrud, hvor gerningsmanden opbrød et vestvendt vindue til soveværelset og gennemrodede hele huset. Der blev dog ikke stjålet noget, inden gerningsmanden forlod huset ad terrassedøren. Indbruddet skete mellem den 20. juli om formiddagen til den 21. juli kl. 22, men det vides ikke, hvorfor det først blev anmeldt til politiet i går.