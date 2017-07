Send til din ven. X Artiklen: Hedelandspiller atter EM-klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hedelandspiller atter EM-klar

Sydkysten - 17. juli 2017 kl. 06:10 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Golf: En kvindelig spiller fra Hedeland er blevet veteran på det danske EM-hold.

Det er således syvende år i træk, at Malene Krølbøll af Dansk Golfunion er blevet udtaget til at repræsentere Danmark på det kvindelandshold, der bliver sendt til EM, som holdes 11.-15.juli på Montado Golf Resort i Portugal.

EM for hold afvikles ved, at der i de første to dage spilles 18 hullers slagspil, hvor fem ud af seks scores pr. dag tæller til holdets samlede score.

De otte lande med lavest samlede score efter de 36 hullers kvalifikation spiller hulspil over 36 huller pr. dag efter cupsystemet med hhv. to foursomes og fem singles. Øvrige hold spiller hulspil over 18 huller med een four- some og fire singler.

Medaljehåb - Vi udtager EM-hold med målsætningen om at komme med i medaljespillet, siger Claus Mølholm, eliteansvarlig i Dansk Golf Union.

Malene Krølbøll, der er fra 19. juli 1995, er blevet stadig bedre. De seneste tre sæsoner har hun spillet collegegolf på Coastal Carolina University i Conway, hvor hun har markeret sig som sit holds bedste spiller med mange solide runder.

- Jeg vandt min første College-turnering med en samlet score på 207 (-9). Det var en rigtig god bane, og selvom vi desværre ikke startede sæsonen så super godt som et hold, kunne jeg ikke have startet min sæson bedre - det var fantastisk, siger Malene Krølbøll

Oplevelse - Mit efterår er jeg super stolt af, da jeg i den sidste turnering formår at ende på en andenplads. Vi fik kun spillet tre turneringer r i efteråret, eftersom hurricane Matthew også påvirkede South Carolina, hvilket betød, vi desværre ikke kunne komme afsted til den fjerde turnering. Nogen forlod totalt området, men det var ikke påkrævet, så jeg valgte at blive (dog klar med en kuffert parat). Det var noget af en oplevelse, og jeg måtte blandt andet sidde uden lys i lidt over et døgn. Over 180 træer på skolens golfbane væltede, og orkanen gjorde, vi ikke var i skole i en uge. Det var en ret vild oplevelse, lyder det fra Malene Krølbøll.

Hun ser nu frem til sommer programmet, hvor hun blandt andet skal til Helsingør og Silkeborg samt til Wales for at spille Ladies British Amateur Championship.

Hendes drømmemål er forhåbentlig en dag at spille på LPGA og vinde en major.