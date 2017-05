Havdrup heldig med ny træner

- Det var et lidt uheldigt tidspunkt, for de fleste klubber havde fået træner, og derfor var der kun få ledige trænere, men vi var heldige. Vi kom i kontakt med 30-årige Michael Hansen, der har trænet klubber i Slagelse-området. Han har fået en fortrinlig start hos os.

Med i toppen Havdrups to bedste seniorhold spiller i henholdsvis serie 3 og 4. Førsteholdet har i år spillet en kamp uafgjort og vundet to opgør. Det betyder, at holdet er på 3. pladsen. 2. holdet har tabt to kampe og ligger på 9. pladsen.

- Der er en stor gejst i Havdrup, hvor omkring 30 spillere er til træning, og de udviser stort engagement, så det er en fornøjelse at træne dem, siger Michael Hansen, som ved, at 1. holdet, for at avancere, er afhængig af, at de to førende hold, Fløng-Hedehusene og Islev, sætter point til.