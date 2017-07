Se billedserie Hjertet er det nye vartegn for Havdrup idrætscenter, og kan rumme udøvere på alle niveauer. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Havdrup får nyt aktivitetsområde

Sydkysten - 18. juli 2017 kl. 12:51 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnastik: Havdrup får et helt nyt aktivitetsområde.

Det er atter Havdrup Gymnastik, som tidligere blandt andet har fået etableret pomfritgrav, som ønsker at gøre nye landvindinger. Foreningen søger at skabe et helt nyt udendørs aktivitetsområde ved Havdrup Idrætscenter.

- Det har været en drøm, siden vi fik vores nye hal 2, at vi også fik nogen spændende udendørs faciliteter, som kunne komme den almene idræt til gode. Målet er at skabe et ikonisk samlingspunkt, der supplerer alle de aktiviteter, der i forvejen findes i hallerne og på fodboldbanerne. HGI tilbyder i øjeblikket fodbold, badminton, gymnastik og petanque, siger Betina Steneman, formand for Havdrup Gymnastikforening.

Planen

Pladsen er et 148 kvm stort udendørs aktivitetsområde, som rummer parkour, crossfit og adskillige former for boldspil. Alle borgere skal have gavn af området uanset niveau.

Foreningen har lige sendt ansøgning om tilladelse afsted til kommunen og afventer altså sagsbehandlingen af denne. Når det er afklaret, går man straks i gang.

- Hvis vi får tilladelsen, håber vi, at vores udendørs aktivitetsområde kan stå færdigt til september.

Økonomien

- Idéen opstod i hovedbestyrelsen i HGI i efteråret 2016, hvor vi tog fat i Uno.dk for at finde ud af, hvad sådan et projekt kunne koste. Det blev en dyr sag til 770.000 kr., men jeg begyndte fondssøgningen, og det lykkedes os at få skaffet alle pengene i løbet af det næste halve år, siger hun.

Finansieringen ser således ud: 300.000 kr. - Solrød Kommune, Idræts- og anlægsfond. 180.000 kr. - LOA, Lokale- og Anlægsfonden. 75.000 kr. - Team Solrød Støttefond. 100.000 kr. - Uno Koncept A/S, sponsor tilskud. 115.000 kr. - HGI egenfinansiering. 770.000 kr. i alt inkl. moms.

- Jeg er ikke helt færdig med fondssøgningerne, da jeg har tre ansøgninger ude, som jeg ikke har fået svar på endnu. Vi håber, de kan hjælpe lidt, så vores egenbetaling ikke bliver så stor, men det ved vi ikke endnu, siger Betina Steneman.