Havde pistol gemt i mors have

Nøjagtig to måneder efter våbenfundet blev loven nemlig skærpet, så det siden 22. maj nu altid koster mindst to års ubetinget fængsel at være i besiddelse af et skydevåben uden tilladelse. Manden blev forleden dømt ved Retten i Glostrup, og her var det især DNA-beviserne, der spillede en afgørende rolle. Desuden kom den 25-årige selv med en afslørende kommentar til en politiassistent, der var med til at foretage ransagningen på Tranumparken den 22. marts. Ifølge politiassistentens forklaring i retten havde den 25-årige nemlig sagt til ham, at der ikke var noget ulovligt i haven, og hvis der var, var det andre, der havde lagt det dér. Desuden sagde manden til betjenten, at det ikke var hans DNA på pistolen, men at der godt kunne være noget af hans DNA på posen - men det sagde den 25-årige, inden betjenten havde hørt, at pistolen var blevet fundet i en pose.