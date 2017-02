Havde naturlig forklaring: Bud ville have drenge ind i bil

Et mistænkeligt forhold havde en naturlig forklaring, da en 42-årig kvinde fra Havdrup i går kontaktede politiet, idet fire drenge netop havde fortalt hende, at en mand havde forsøgt at få drengene ind i en bil. Manden havde sagt, at han ledte efter skolens kontor.

Politiet fandt ud af, at der var tale om et pizzabud, der blot ville spørge om vej, hvilket blev verificeret ved henvendelse til pizzaforretninger i byen og til skolen, som havde bestilt pizzaer. Politiet ringede efterfølgende til drengens forældre for at berolige dem med, at der var en naturlig og fornuftig forklaring på hændelsen.