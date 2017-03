Havde cannabis-laboratorie derhjemme

Laboratorierne var indrettet med både vandings- og lysanlæg, hvilket nok har gjort det nemmere for ham at opholde sig i Thailand nogle måneder ad gangen et par gange om året. Lysanlægget med sine 600 watt-pærer har dog ikke været helt billigt i drift, for ifølge anklagen formåede manden at samle en el-regning på omtrent 260.000 kroner i løbet af det samme års tid - og eftersom han ikke betalte for strømmen, var han også tiltalt for at have stjålet den.

Ifølge anklagen havde manden produceret cannabissen med henblik på at sælge det videre, og det var Retten i Glostrup enig i, da han forleden blev dømt. Retten fandt det bevist, at han havde fremstillet ikke under 10 kilo marihuana og forsøgt at fremstille yderligere knap to kilo af de 67 friske planter, som politiet fandt under ransagningen. Til gengæld blev han ikke dømt for at have stjålet strøm for 260.000 kroner, men kun for 75.000 kroner. Den 48-årige havde desuden tilstået at have været i besiddelse af en strømpistol, da politiet ransagede hans hjem, og også det blev han dømt for.