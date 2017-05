Har gjort blomsterdrømmen til virkelighed

Sådan kunne man fristes til at sige, når man kigger på Christina Saugmanns vej. Hun har prøvet det med at gå ned med stress, men det er også det, der har fået hende til at nå frem til det, hun allerbedst kan lide at lave. Og det har lært hende, at man ikke skal vokse for enhver pris. Det er med det i tankerne, at hun driver Christinas Blomster og Livsstil i en af strandvejens nordligste forretninger lige nord for rundkørslen ved Solrød Byvej. Hun åbnede for 18 måneder siden, og siden er det gået over al forventning. Efter en god december måned sagde hendes bogholder til hende, at hun måtte forberede sig på nogle måneder med lidt mindre i kassen. Men det fortsatte bare med at gå opad, fortæller Christina Saugmann.