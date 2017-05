Udover æren - og muligheden for at prøve dit talent af overfor et publikum - kan du vinde et gavekort på hele kr. 10.000 til Solrød Center.

Send til din ven. X Artiklen: Har Solrød Talent? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har Solrød Talent?

Sydkysten - 19. maj 2017 kl. 09:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi kender alle TV2-programmet "Har Danmark Talent" - og nu spørger vi i Solrød Center: Har Solrød Talent? Vi ved, at der er mange i vores by, som kan noget helt særligt - og det vil de meget gerne give dem mulighed for at vise overfor alle andre.

Så kan du sjippe sindssygt hurtigt, trylle, danse, sluge ild eller få en elefant til at hoppe, skal du tilmelde dig "Har Solrød Talent", som løber af stablen lørdag d. 26. august 2017 på Rund Scene i Solrød Center.

Udover æren - og muligheden for at prøve dit talent af overfor et publikum - kan du vinde et gavekort på hele kr. 10.000 til Solrød Center.

Nøjagtig ligesom i TV2-programmet kan man selvfølgelig også stille op i hold. Og Solrød Centers Centerchef håber, at rigtig mange vil tage imod tilbudet om at vise deres talent frem.

- Det er første gang vi prøver dette koncept af i Solrød Center, så lige nu har vi ingen anelse om, hvor stor interessen er eller hvor mange, der tilmelder sig. Men i event-teamet har man forberedt sig på, hvordan man skal gribe det an, hvis der melder sig flere end arrangementet kan rumme på selve finaledagen. Vi afholder auditions på biblioteket i dagenen op til selve finaledagen, hvor et dommerpanel udvælger de 10 deltagere, som får lov til at optræde til finalen, siger centerchef Mia Ellman.

Dommerpanelet kommer til at bestå af et par prominente eller kendte ansigter fra Solrød samt en "almindelig" borger fra byen. Hvem det helt præcist bliver, melder Solrød Center ud, så snart aftalerne er helt på plads.

Læs mere om konkurrencen - eller tilmeld dig allerede nu på solrodcenter.dk/harsolrodtalent