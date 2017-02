Hårdere straffe og mere oplysning om hævnporno

Rektor Bjarne Thams bød velkommen og fremhævede, at både forebyggelse og beredskab er vigtige. Og netop forebyggelse er en vigtig del af regeringens udspil. Derfor er der blandt andet blevet lanceret en ung til ung-kampagne og en dialogfilm til forældre, og i løbet af vinteren skal der etableres en hotline, hvor skoler kan få råd til at håndtere konkrete sager.

Desuden skal strafferammen sættes op fra seks måneder til to år for at overtræde straffelovens paragraf om deling af krænkende billeder og videoer. Søren Pape Poulsen vil desuden gøre det nemmere for de krænkede at anmelde hævnporno, ligesom han udtrykte klar forventning til, at området har en meget høj prioritet hos politiet.