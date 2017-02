Se billedserie Der er fuld fart på, når U8?erne indtager hallen. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Håndboldglade børn fylder hal

Sydkysten - 27. februar 2017

En lørdag formiddag byder på stor aktivitet i Greve Idrætscenter.

Det er glade børn, der fylder hallen en lørdag formiddag.

Allerede klokken 9 er de mindste børn fra 1-5 år og deres forældre klar til at lege med bolde. Klokken 10 overtager de lidt større børn hallen. Her bliver også leget, men samtidig øvet på at tage de rigtige håndboldtrin.

Hvad er sjovest?

Jacqueline synes, det sjoveste er at lære at kaste og gribe. Emma elsker, at man kan skyde på mål.

Drengene Elliot, Nicolai og Konrad er enige om, at det allersjoveste ved at gå til håndbold er at spille kamp. Heldigvis slutter træning altid med kamp på de små baner. Holdet tager også ud til stævner. Det synes de alle sammen er supergodt. Konrad kunne tilføje, at de faktisk også havde vundet 6-4 en gang.

Det skarpe øje vil hurtigt bemærke, at der er flest drenge i hallen - og det er meget usædvanligt. De sidste 15 år har der altid været mindst dobbelt så mange piger end drenge i klubben.

- Vi er meget glade for alle drengene. Men vil også rigtig gerne se mange flere piger. Vi har plads til alle, siger Liselotte.

I gode hænder

Pernille styrer løjerne til babyhåndbold. Hun har selv spillet i klubben i mange år og er stadig aktiv på damesenior-holdet.

Liselotte har ansvaret for U6/U8. Hun startede i klubben for ni år siden, da hendes søn gerne ville gå til håndbold - den gang hed det bare minimix. Heldigvis har hun nogle fantastiske hjælpere i bl.a. holdleder Malene, U12/U14-pigerne Freja og Laura samt en masse forældre.

- Børnene er i rigtige gode hænder hos de to damer. Det er så skønt at komme ned i hallen sådan en lørdag formiddag og se, at der bare er fuld fart på, siger Katarina Olah, formand i Greve Håndbold.