H&M fordobler arealet

- Vi er meget glade for, at vi har fået mulighed for at udvide vores butik i Ishøj Bycenter - blandt andet med herretøj, som vi har haft stor succes med de seneste år. Det giver mulighed for at shoppe basics og den nyeste mode til hele familien i én og samme butik, hvilket jeg håber, at vores mange kunder i Ishøj vil sætte pris på, siger H&M direktør Christian Friis-Mikkelsen i pressemeddelelsen.