16-årige Casper Damm (til venstre) bliver en af de 29 elever, der efter sommerferien starter i Greve Gymnasiums nye eliteidrætsklasse. Her ses han sammen med uddannelseschef Simon Rosell Holt og rektor Mette Trangbæk Hammer foran den nye idrætshal, som er under opførelse og ventes at stå klar til september.

Gymnasium vil skabe et nyt talentmiljø

Sydkysten - 09. juli 2017

Når Greve Gymnasium efter sommerferien slår dørene op til et nyt skoleår, vil der iblandt de nye 1.g'ere være 29 elever, som skal være en del af et helt nyt initiativ. De skal nemlig gå i den eliteidrætsklasse, som Greve Gymnasium har oprettet for at imødekomme de behov, som elever, der udøver sport på et højt niveau, har.

- Ideen opstod, fordi vi kunne mærke, at der var et behov. Greve er jo en kommune, hvor der er rigtig mange, som dyrker idræt. Der nogle store foreninger, og der er nogle foreninger, som klarer sig rigtig godt sportsligt - for eksempel inden for gymnastik, badminton, fodbold og svømning, siger Simon Rosell Holt, uddannelseschef på Greve Gymnasium og koordinator for det nye eliteidrætstilbud.

Unge, som dyrker idræt på højeste niveau og derfor har opnået en særlig godkendelse fra Team Danmark, har også tidligere haft mulighed for at søge ind på en fireårig gymnasieuddannelse for at give plads til, at de kan dyrke deres sport ved siden af lektier, afleveringer og eksaminer. Men modsat tidligere vil den nye eliteidrætsklasse på Greve Gymnasium give mulighed for at skabe et særligt miljø og sammenhold mellem de unge sportsudøvere, fortæller rektor Mette Trangbæk Hammer.

- Vi vil forsøge at skabe et talentmiljø i en klasse, hvor det bliver muligt at være sammen med nogle ligesindede. Nogle, som også laver idræt, som heller ikke kan tage til fest den fredag, og som også skal træne rigtig meget, siger rektor, der fortæller, at den nye klasse er for Team Danmark-elever såvel som elever, der dyrker meget idræt, men ikke er Team Danmark-godkendte.

Morgentræning For hjælpe de unge godt på vej vil der være tilknyttet to mentorer, der begge er lærere på skolen med idræt som hovedfag. Mentorerne kan for eksempel hjælpe de unge med træning, hvis de har behov for det, og med at planlægge deres travle hverdag.

Tirsdag og torsdag morgen vil eliteidrætsklassens skema være ryddet indtil klokken 10.10, så eleverne har mulighed for at lave morgentræning, som enten kan ske i deres egen klub eller i gymnasiets nye idrætshal, der ventes at stå klar til september. De elever, som træner om aftenen, kan også vælge at bruge morgenen på skolearbejde.

Desuden vil gymnasiet forsøge at tilrettelægge undervisning og opgaver, så det passer bedst muligt sammen med den enkeltes træning, kampe, konkurrencer og turneringer med mere.

- Hvis de skal på træningslejre, kan de få fri til det, og så kan man give dem noget undervisning på et andet tidspunkt, siger Mette Trangbæk Hammer og forklarer, at forholdet ikke bliver en-til-en.

- Det er, fordi en time med en lærer og en elev som regel giver en lidt større grad af læring, end hvis man sidder mange, siger hun, mens Simon Rosell Holt understreger, at eleverne i eliteidrætsklassen går til eksamen på samme vilkår som andre elever.

- Det er en studentereksamen på lige fod med alle andre, så de skal det samme som de andre. Vi kan ikke skære hjørner, siger han.

Rektoren og uddannelseschefen håber, at den nye eliteidrætsklasse vil bidrage til at forankre gymnasiet i lokalområdet ved at skabe en stærk forbindelse til idrætsforeningerne, og så håber de, at klassen kan være med til at skabe et elitemiljø på skolen, som kan have en afsmittende effekt.

Ambitiøse elever - Vi ved, at typisk er nogle af de her eliteidrætsudøvere også ambitiøse på skoleområdet, siger Mette Trangbæk Hammer.

- Vi har også masser af andre ambitiøse elever, som ikke laver konkurrenceidræt, men vi synes, at det er en gruppe, som vi godt kunne tænke os at gøre mere for, både fordi vi tror, at vi kan bidrage rigtig meget, men også fordi vi tror, at de kan bidrage med meget til skolen.