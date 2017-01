Gymnasieelever i Taiwan

- Alt i alt var det en rigtig hyggelig juleaften. Og selv om vi selvfølgelig savnede vores familier og den danske julemad, var det virkelig sjovt og underligt at prøve denne alternative form for jul, fortæller Asger og Johan, der blev studenter fra Greve Gymnasium i sommer. På gymnasiet havde de begge kinesisk som valgfag, og i 2.g var de på en 10 dages studietur til Taiwan, hvor de blandt andet besøgte Greve Gymnasiums venskabsskole i byen Kaohsiung. Dér blev interessen for Taiwan vakt, og kort inden studentereksamen havde begge drenge søgt og modtaget et studielegat fra Taiwans Repræsentationskontor i Danmark. Johan skal være i Tainan i seks måneder, Asger i ni. Nu har de 18 timers intensivt kinesisk om ugen - og mindst lige så mange timers lektielæsning, beretter de.

- Det er fantastisk at lære kinesisk så intensivt, som vi gør nu. I gymnasietiden skulle jeg altid overtale mig selv til at gå i gang med lektierne i de forskellige fag, men her er det ikke sådan, tværtimod. Kinesisk er så interessant et sprog at lære, og lysten til at lære det forstærkes af, at vi jo bor i et kinesisktalende land, hvor det er nødvendigt at kunne tale sproget, hvilket giver endnu mere engagement. Og sikke en fed følelse det er, når du bor her og kan mærke, dit arbejde bærer frugt. Kort og godt er dette ud over alle forventninger. Det bedste valg, jeg nogensinde har truffet, fortæller en begejstret Asger Hansen Aaes fra Tainan.