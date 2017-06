Det er mange år siden, at Greve Fodbold har haft to hold på herresiden så højt rangeret, som det er tilfældet nu. Foto: Jens-Kristian Møller Hansen

Greves 2. herresenior rykkede op

Sydkysten - 25. juni 2017 kl. 08:04 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 40 år siden 1977 vandt Greve Fodbold Serie 1 og rykkede i Sjællandsserien for første gang. Nu gør 2. herresenior det samme, rykker op i Sjællandsserien efter sommerferien.

Det er mange år siden, at Greve Fodbold har haft to hold på herresiden så højt rangeret, som det er tilfældet nu.

Greves 2.herresenior hold skal efter sommerferien spille i Sjællandsserien, hvilket blev en realitet efter reglen om, den bedste 2'er i Serie 1 rykker op i Sjællandsserien, sammen med de to vindere af pulje 1 og 2.

Historien omkring dette hold tager sin begyndelse i januar 2012, hvor holdet i efteråret 2011 kun med nød og næppe kunne stille hold i Serie 3. Mange gange var det med hjælp fra Old Boys holdet eller en tilfældig kammerat, der lige kom cyklende forbi.

Det daværende bestyrelsesmedlem, Jens-Kristian Hansen, tog kontakt til en af Greves "gamle" 1. holds spillere Dennis Hald Olsen, for at høre om det var en opgave, han ville varetage. Det ville Dennis gerne og han fik også lokket sin bror Flemming Hald, ligeledes en "gammel" 1. holds spiller, med på idéen, så der nu var to tidligere Grevespillere, der stod for holdet og begge som spillende trænere.

Holdet bestod af en hård kerne af unge Greve-drenge, der havde spillet sammen i alle ungdomsårene og derfor ville de gøre alt for at holde sammen på stumperne. Trænernes arbejde bestod hovedsagelig i at få styr på tropperne og få skabt et fundament for fremtiden.

Resultaterne udeblev da heller ikke.

I sæsonen 2012/13 blev det til oprykning til Serie 2 og der kom yderligere nye spillere til, så truppen efterhånden blev på omkring 20 spillere. Flemming vælger herefter at stoppe som træner for holdet og Dennis bliver cheftræner for holdet, med Jacob Lassen som spillende assistenttræner og Jens-Kristian Hansen som holdleder.

I 2014 spiller holdet sig frem til Seriepokalfinalen, der afvikles i Brøndby. Trods favoritrollen, så taber Greve desværre i straffesparkskonkurrence til Måløv. Dette gjorde, at holdet var ekstra opsat på, at få revancheret sig til næste år. For så have man fået lidt mere erfaring i Serie 2.

Maj 2015 var Greve igen i finalen om seriepokalen, denne gang mod de evige rivaler fra Ishøj BK. Det blev en medrivende og dramatisk finale, der blev afgjort i straffesparkskonkurrence, da den ordinære kamp var endt 3-3. Greve vinder denne gang fortjent finalen og kan efterfølgende lade sig hylde som Seriepokalmestre.

2015/16 Sæsonen går, som man havde satset på, da oprykningen i 2016 endelig blev en realitet, nu spillede holdet i Serie 1. Mange havde nok ikke regnet med, at man allerede i den første sæson, skulle spille med om oprykning til Sjællandsserien, men det viste sig, at holdet var dygtig nok, så da turneringen sluttede den 10. juni 2017, var holdet havnet på en sikker 2. plads og det betød oprykning til Sjællandsserien.

Dette var ikke sket, hvis Dennis Hald Olsen med sig store Greve hjerte, havde takket nej til tilbuddet. Udfordringen var dog så spændende, at han ville gøre et ihærdigt forsøg. Uden Dennis kæmpe store arbejde både på og udenfor banen, var holdet aldrig nået dertil hvor de er i dag. Dennis formår at skabe et fællesskab der er helt unik, bare det at 10-12 af spillerene nu bor i København, men vælger at tage til Greve 3 gange om ugen, det vidner om, at holdets fundament er meget specielt og stærkt sammentømret. Dennis formår også at skabe rammer udenfor på banen, så der i dag, er der rigtig mange forældre og kammerater der følger holdet. Kort sagt, selvom holdet har status af et 2. hold i klubben, så mangler der ikke noget i og omkring holdet. Dennis har også lavet et stort arbejde for at skaffe sponsorer til holdet.