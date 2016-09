Zainab Alatraktchi er 23 år og har en bachelor i International Business and Politics fra CBS på Frederiksberg og er netop påbegyndt en kandidat i Security Risk Management. Foto: Zonta Danmark

Greve-kvinde får prestigefyldt pris

Sydkysten - 21. september 2016

Danske Zainab Alatraktchi, som har studeret International Business and Politics på Copenhagen Business School (CBS), modtager nu et Jane M Klausman Women in Business Scholarship fra Zonta klubben København og et legat fra Zonta Danmark og er topkandidat til en nordisk distriktspris fra det globale netværk Zonta International.

Vinder hun distriktsprisen, går hun videre i en global konkurrence om kun 12 stipendier på verdensplan. Zonta Danmarks legat overrækkes på et stort landsmøde i Sønderborg den 24. september.

Zainab, der bor i Greve, har, sideløbende med at få topkarakterer på International Business and Politics-studiet, haft studiejobs i både Udenrigsministeriet og konsulenthuset Voluntas Advisory, ledet en tech startup i vækst, været på et studieophold på University of Cambridge, skrevet artikler og været akademisk mentor på CBS - alt dette bare i løbet af det seneste år, vel at mærke. Som kun 23-årig tæller hendes imponerende CV derudover også Finansministeriet, FN i Tokyo samt den private sektor og iværksætterscenen, og i øvrigt taler hun seks sprog. Zainab er valgt som modtager af København I's klubpris og det danske Jane M. Klausman Women in Business Scholarship, fordi hun har sat sig ambitiøse mål og er i fuld gang med at realisere dem. Hun vil bruge sine scholarships til at medfinansiere sine udlandsstudieophold.

Zainab blev født i Gråsten i 1993 som datter af et flygtningepar og tog i 2012 studentereksamen fra Frederiksberg Gymnasium, hvor hun allerede dengang fik skolens pris for at have gjort sig særligt bemærket og for sit tårnhøje karaktergennemsnit. Hendes iværksættergen har fulgt hende, siden hun lavede prisvindende kortfilm og frem til nu at lede tech startup firmaet IPM - Intelligent Pollutant Monitoring. Hendes stærke fokus på at gøre en forskel har gjort, at hun nu arbejder på at opbygge et netværk for talentfulde, unge kvinder fra mindre privilegerede familier med fokus på flygtninge. Denne interesse har også manifesteret sig i en "World Changer Award" fra konsulenthuset Bain & Co., der blev givet til de bedste bud på, hvordan Big Data kan løse presserende udfordringer i verden, hvor Zainab fokuserede på flygtningekrisen. Derudover er den unge kvindelige studerende blevet udvalgt til adskillige talentforløb af ledende internationale konsulenthuse, firmaer og professionelle netværk.

Zonta Internationals Jane M. Klausman Women in Business Scholarships blev stiftet i 1998 for at opmuntre kvinder over hele verden til at gøre karriere i erhvervslivet. De prestigefyldte scholarships gives til studerende på mindst 2. år af en videregående business-uddannelse og sætter fokus på nutidens studerende som fremtidens ledere. Der er 32 distrikts-scholarships til unge kvinder fra hele verden.

- Jeg er utrolig glad for den opmuntring og støtte, der ligger i tildelingen af legatet, siger Zainab Alatraktchi.

- Jeg brænder for at hjælpe kvinder med at skabe sig en god fremtid, uanset deres baggrund. Da jeg selv er barn af flygtninge, vil jeg gerne række en hjælpende hånd ud og forhåbentlig også inspirere til at hårdt arbejde og ihærdighed godt kan betale sig. Her er mine personlige værdier og mål helt på linje med Zonta Internationals, og jeg er rigtig glad og beæret over at blive udvalgt af netop Zonta til disse scholarships, siger hun videre.

Zonta er et internationalt netværk med det overordnede mål at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og arbejdsmæssige status. Zonta samarbejder bl.a. med FN om at udføre projekter til bedring af kvinders sundhed og uddannelse. Zonta er repræsenteret i 67 lande.

Zainab Alatraktchi er 23 år, har en bachelor i International Business and Politics fra CBS på Frederiksberg og er netop påbegyndt en kandidat i Security Risk Management på Københavns Universitet.