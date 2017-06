Greve Pigegardes piger har mødtes med deres lærere 3-4 gange om uge for at lære musikken og koreografien til blandet Tattoo, hvor pigerne marcherer i mønstre og figurer, samtidig med de spiller. Foto: Brian Egebjerg Foto: Brian Rene Egebjerg

Greve Pigegarde deltager ved DM

Igen i år deltager Greve Pigegarde i DM for bygarder, som afholdes i Vejen fa 29. juni til 2. juli.

Dansk mesterskab for bygarder er en kæmpe musikoplevelse, hvor cirka 40 danske bygarder med op til 2000 deltagere i farvestrålende uniformer sætter hinanden i stævne og dyster i 4 dage i forskellige discipliner som tattoo, march, koncerter med mere og med musik fra mange genrer: pop, rock og klassisk.

Greve Pigegarde deltager i fire discipliner koncert for orkester og tambourkorps samt tattoo og March. De 30 piger i garden har siden april måned arbejdet intenst på at få lært musik og koreografi og ikke mindst kunsten at gå snorlige i marchen.

Annett Snejbjerg, formand i Greve Pigegarde, fortæller, at pigerne har mødtes med deres lærere 3-4 gange om uge for at lære musikken og koreografien til blandet Tattoo, hvor pigerne marcherer i mønstre og figurer, samtidig med de spiller.

- Håbet er, at vi i år kan få et lige så fint resultat som for to år siden, hvor orkestret blev nummer fire i deres orkesternummer, siger Annett Snejbjerg.