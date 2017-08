Gik ind mens offeret var hjemme

Manden gik ind i huset, imens kvinden blev ude og skulle aflede forurettes opmærksomhed ved at bede om hjælp til at læse et kort. Forurettede var i sin baghave, da manden gik ind i huset. Da forurettede gik tilbage mod huset stod kvinden i hendes indkørsel med et landkort. Forurettede bad hende gentagne gange om at forlade stedet, hvilket hun til sidst gjorde. Da forurettede kom ind i huset, var skuffer gennemrodet, men intet var stjålet. Ifølge politiets beskrivelse var manden 20-25 år gammel, almindelig af bygning og iført en grå hættetrøje med lynlås samt kasket med hvide syninger. Kvinden havde brunt hår, der var sat op i en knold i nakken.