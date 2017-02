Gift i 60 år: Rita og Leo blev fejret

De mødte hinanden under læretiden på det fine Hotel d'Angleterre i 1954, og tre år senere blev de gift. Her til morgen, torsdag, kunne Rita og Leo Emkjær så fejre diamantbryllup, altså 60 års ægteskab i hjemmet i Solrød, hvor både familie, venner og borgmesteren ønskede tillykke.

Klokken otte stod alle klar uden for huset og sang "I Østen stiger Solen op" og "Det er så yndigt at følges ad," mens både Rita og Leo Emkjær måtte fælde en tåre. Borgmester Niels Hörup fik overrakt en kurv med byrådets lykønskninger sammen med hilsenen fra Dronning Margrethe. Nøglen til så langt et ægteskab ligger i Rita Emkjærs øjne i at være der for hinanden: