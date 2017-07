Ghalip er både far og mor

I en lejlighed i Gersagerparken i Greve Nord bor 37-årige Ghalip Awad med sine to drenge på 8 og 11 år. De er flygtet fra krigen i Syrien, og Ghalip Awad er fast besluttet på at give sine drenge den bedst mulige opvækst og liv. Men det er ikke let både at skulle starte en helt ny tilværelse i et land, man endnu ikke kender, og samtidig være både far og mor. Ghalip Awad er nemlig alenefar, så han har ansvaret for at få hverdagen til at fungere for dem alle tre og opdragelsen af de to drenge, samtidig med at han går på sprogskole og er i praktik.