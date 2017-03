Se billedserie Alexander Frank driver boligbetjening.dk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gang i ældre-hjælpen hos ung iværksætter

Sydkysten - 03. marts 2017 kl. 12:43 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en overvældende modtagelse, Alexander Franck har fået på sit nye firma, boligbetjening.dk, der tilbyder blandt andet IT-hjælp og rengøring til især ældre mennesker.

Han startede firmaet i efteråret, og efter Sydkysten skrev om den unge mands firma, har han fået mange positive henvendelser og en del kunder i butikken.

- Der har været enormt positiv respons. Der har blandt andet været en, som har tilbudt at dele flyers ud. Og så havde jeg ikke forventet så stor efterspørgsel - i øjeblikket får vi en til to nye kunder om ugen, siger Alexander Franck, der driver virksomheden sammen med sin kæreste, Victoria Lundqvist.

I alt har den nystartede virksomhed nu i omegnen af 20 kunder, hvoraf mange har fået flere besøg. Begge to har stadig fuldtidsjob og kommer derfor oftest ud om eftermiddagen og i weekenderne. Det lader dog ikke til at gøre de ældre noget, lyder det fra den unge iværksætter.

- De tager godt imod, at det er i weekenderne. Men vi kan også komme ud klokken syv om morgenen, siger Alexander Franck.

Oprindeligt boede parret i egen lejlighed i Vallensbæk, men nu er de flyttet ind hos Victoria Lundqvists mor for at spare huslejen og minimere udgifterne, for virksomheden er stadig i opstartsfasen, og der er mange udgifter til benzin, forsikring og markedsføring.

Tid til en kop kaffe

Victoria Lundqvist tager sig især af rengøring, mens Alexander Franck står for IT-hjælpen.

- Det er mest IT i øjeblikket, især i forhold til skiftet fra Yousee, siger Alexander Franck, som havde det lidt mærkeligt med at tage ud til fremmede mennesker i begyndelsen, mens Victoria Lundqvist fra starten af ikke har haft noget problem med at være snakkesalig.

- Nu er det helt fint. Det begynder at blive normalt at snakke med folk, og det er, som om vi har kendt dem i flere år, siger Alexander Franck, som gerne vil vækste og på sigt eventuelt have ansatte.

Det bliver dog uden at gå på kompromis med den oprindelige ide bag virksomheden, understreger han:

- Vi vil stadig holde fast i filosofien om, at ældre skal have den rigtige hjælp, mens vi stadig har tid til en kop kaffe.