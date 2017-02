Gallafest på Strandgårdskolen

Torsdag den 9. februar var det tid til den årlige gallafest på Strandgårdskolen i Ishøj. Gallafesten er for alle elever i 7, 8 og 9 klasse og har været en fast begivenhed for overbygningseleverne på skolen de sidste mange år. I ugerne op til gallafesten er der intensiv træning for alle elever, da der skal læres at danse Les Lanciers til gallafesten. Tøjet er også vigtigt, og de helt rigtige kjoler og habitter findes frem, sys eller købes.

- Jeg er rigtig glad for den gode tradition, vores lærere og pædagoger har skabt med at holde gallafest for eleverne fra 7-9.årgang. Det er en fest, som både personale og elever ser meget frem til. Vi er stolte af, at eleverne som start på festen hvert år danser lancier. Dansen lærer de i idrætsundervisningen. Festen og dansen er med til at understøtte det gode fællesskab, som er en vigtig del af Strandgårdskolen, siger skoleleder Birgit Lise Andersen i en pressemeddelelse fra Strandgårdskolen.