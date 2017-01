Se billedserie I biotech blev der vist forsøg med at lave is.

Gæsterne strømmede til Solrød Gymnasium

Sydkysten - 26. januar 2017 kl. 04:54

Forleden slog Solrød Gymnasium dørene op for alle interesserede gæster i og uden for kommunen. Der stod gymnasie- og HF-elever i farvestrålende t-shirts og bød velkommen til nysgerrige og måske kommende elever i følgeskab med deres forældre. Denne aften gav mulighed for en smagsprøve på livet på Solrød Gymnasium, og dermed på vejen til enten en HF- eller studentereksamen. En eksamen som giver mulighed for at realisere mange forskellige drømme om både uddannelse og job, men som også udvikler og danner fremtidens samfundsborgere.

Trivsel og faglighed I kantinen var hundredevis af gæster, elever og lærere samlede for at høre rektor Bjarne Thams byde velkommen til et lidt utraditionelt åbent hus-arrangement. Skolen havde nemlig besluttet at bruge det meste af aftenen på at give alle gæster en reel fornemmelse af gymnasielivet anno 2017.

Derfor havde de indrettet ni forskellige universer, som gæsterne på forskellige måder kunne blive en del af. Men inden folk fordelte sig på hele skolens matrikel, beskrev rektor skolens ambitioner med følgende tre ord: Trivsel, udvikling og faglighed.

- Vi skal være den skole, hvor eleverne ganske enkelt bliver de fagligt dygtigste og samtidig robuste medmennesker og bidragende samfundsborgere. Vi udklækker studenter med høje eksamensgennemsnit, som efterfølgende klarer sig godt. Skolens eksamensgennemsnit lå senest på 7,3, hvilket er i top i Region Sjælland. Og forudsætningen for høj faglig udvikling er at elever og lærere trives på skolen.

Skole og udvikling Kravet om udvikling af skolen kommer både indefra og udefra. Skolens ledelse, lærere og elever tænker med og skaber rammer om udvikling af eksempelvis det skriftlige arbejde, internationalisering, eliteidræt, samarbejdet med grundskolerne og udvikling af skolebygningen.

Det sidste viser sig for eksempel, når man træder ind i den nyrenoverede B-fløj, som giver tidssvarende og motiverende rammer for hele den naturvidenskabelige vifte af fag med dertil hørende eksperimentelt arbejde. Eller når klima- og idrætsundervisningen flytter ud i Kilen, området i forlængelse af gymnasiets parkeringsplads, som i efteråret blev indviet som både regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring. Den nyindrettede elevlounge ved siden af kantinen er på samme måde et resultat af kreativ udvikling af skolen, som både tjener faglige og sociale formål.

Men udviklingskravene kommer også udefra, som når alle gymnasieskoler skal implementere regeringens nye gymnasiereform. Til det sagde rektor:

- Her på skolen er vi nået meget langt med planlægningen af det nye grundforløb og gymnasiereformens implementering i det hele taget. Vi har allerede nu et overblik og styr på, hvordan vi vil afvikle det.

Fagligheden på et gymnasium viser sig på forskellige områder. Til Åbent-hus-aftenen kunne gæsterne blandt andet overvære en spændende dissektion af hjerte og lunger, opleve levende elevsamtaler på engelsk, tysk, fransk og spansk eller deltage i en pirrende og aktuel samfundsfaglig debat.

Man skulle altså ikke nøjes med informationer om indholdet på en HF- eller gymnasieuddannelse, men alle gæster fik chance for at deltage i undervisning og snakke med skolens lærere og nuværende elever. Universernes liv udfoldede sig simultant, og gæsterne kunne derfor cirkulere rundt efter interesse og behov for information om for eksempel studieretninger eller lektieinkluderende HF. For at få mest muligt ud af aftenen blev gæsterne løbende guidet til events via sociale medier. På den måde fik man også en fornemmelse af, hvordan skolen lever til hverdag, og her spiller kommunikation på sociale medier til og mellem skolens elever en aktiv rolle.

Engagement - Det er vores opgave at sørge for, at alle uanset forudsætninger lærer mest muligt. At blive fagligt dygtig kræver jeres engagement. Det kræver også at man anstrenger sig. Vi lover til gengæld at give jer udfordringer, lød det tidligt på aftenen fra rektor.

Noget af det engagement viste sig ved, at universerne over hele skolen ikke bare var repræsenterede af lærere, men også af masser elever. De stillede frivilligt op en aften for at fortælle om Solrød Gymnasium. Jonas Mølvig fra 3c sagde:

- Jeg vil gerne være med til at fortælle 8. og 9. klasses elever om, at SG er et sted, hvor der både er plads til alle og samtidig er et højt fagligt niveau.

Elev-til-elev-samtaler som denne kan blive begyndelsen til nye drømme hos nogle af de unge, der forlod gymnasiet i den frostklare aften.