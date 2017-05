Tanja Petersen er faldet godt til i Solrød og nyder hver dag at tage turen fra bopælen i Dragør til klinikken i Solrød. Her ses hun sammen med tre af de fire medarbejdere. Til venstre er det dyrlæge Anne Birgit Brummer, to af de tre veterinærsygeplejersker - Sofie Pless og Nanna Andersen. Louise Nedergaard var på skole, da billedet blev taget, og yderst til højre er det dyrlæge Tanja Petersen.

Fra vikar til indehaver på et år

Sydkysten - 18. maj 2017 kl. 15:36 Af Helle Midskov

31-årige Tanja Petersen købte ved årsskiftet Ayoe Weiland ud af den 150 m2 store dyreklinik på Solrød Strandvej 107.

- Jeg må indrømme, at mit vikariat udviklede sig til noget helt andet, end jeg lige havde set, da jeg begyndte i klinikken, siger en smilende Tanja Petersen, som den 1. januar i år købte Solrød Dyreklinik af dyrlæge Ayoe Weiland.

Ayoe Weiland ønskede at gå på pension og ventede blot på at finde den rigtige løsning for Solrød Dyreklinik. Den fandt hun, da Tanja først på året i 2016 begyndte i vikariat og i den grad engagerede sig i arbejdet i smådyrsklinikken.

Tanja kom til Solrød fra en stilling som dyrlæge på Frederiksberg, hvor hun arbejdede med familiedyr og havde en del akut vagtarbejde.

- Jeg har altid vidst, at jeg ville have min egen dyreklinik, men jeg så det nok lidt længere ude i horisonten. Da lejligheden bød sig, kunne jeg mærke lige fra begyndelsen, at det her var det rigtige for mig. Jeg har det godt med at være ung og selvstændig erhvervsdrivende. Jeg er faldet godt til, og det er søde klienter med velopdragne kæledyr. I jobbet på Frederiksberg var der forholdsvis mange små hunde, hvor der her er et bredere miks. Det er selvfølgelig mest hunde og katte i alle størrelser og racer. Vi har dog også en del gnavere og få krybdyr og nogle fugle - sågar høns har været blandt patienterne, fortæller Tanja, som med glæde tager sig af de mange forskellige patienter, og som fagligt har erfaring med dem alle.

- Jeg tager mig både af de medicinske og kirurgiske patienter på klinikken og har særlig interesse inden for almen medicin, samt for øjensygdomme og hudproblemer hos alle typer af familiedyr, forklarer hun, som også har mulighed for at diskutere patienterne med dyrlæge Anne Birgit Brummer.

Anne Birgit er uddannet dyrlæge i 2004 og har været ansat på Solrød Dyreklinik siden 2011. Anne Birgit tager sig ligeledes af både medicinske og kirurgiske patienter på klinikken og har særlig interesse for kirurgi, samt sygdomme og behandlinger af de helt små kæledyr. Det er primært fugle, gnavere og kaniner.

Foruden de to dyrlæger er der også ansat tre veterinærsygeplejersker i klinikken på strandvejen.

Lige nu og her er der plads nok i den 150 m2 store dyreklinik til konsultationer og operationer og til afdelingen med salg af foder, sunde godbidder og andet tilbehør, vurderer Tanja, som synes, at folk er gode til at tage hånd om deres kæledyr.

Omsorg og sundhed

- Folk passer godt på deres kæledyr, det oplever jeg her på klinikken og i snakken med klienterne. Mange er sygeforsikret og mere indstillet på, at man skal behandle, og helt generelt så kommer klienterne tidligere med deres kæledyr til et tjek, hvis de oplever, der er noget galt. Der er mere omsorg og fokus på sundhed, og det glæder mig meget. Det betyder også i flere tilfælde, at vi har vores kæledyr længere, fortsætter Tanja, som selv har en labrador på nu 10 år.