Fra projekt til stor succes

Sydkysten - 29. august 2017 kl. 18:15

De sidste 25 år har cirka 6400 elever deltaget i det daglige arbejde på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup.

Langt de fleste elever er efter deres tid på skolen komme på rette vej i forhold til job eller uddannelse. Det fejres, når skolen holder 25 års jubilæum fredag den 1. september.

Produktionsskolen er et tilbud for unge under 25 år, der ikke er i arbejde eller uddannelse. De fleste af dem har brug for støtte i form af en sikker hånd i ryggen, der kan hjælpe dem på rette kurs.

- Vores elever arbejder dagligt på forskellige værksteder, hvor de får kendskab til et fag, men også bliver en del af et arbejdsfællesskab. Det er en opskrift, som virker, og tre ud af fire unge kommer direkte videre til job eller uddannelse, når de er færdige hos os, forklarer forstander Kim Hansen.

Produktionsskolen tilbyder en kombination af uddannelse og arbejde, hvor man både kan bruge sine hænder og sit hoved. Undervisningen foregår på skolens værksteder og kursuscenter ud fra den holdning at "du lærer, mens du arbejder, og du arbejder, mens du lærer".

Produktionsskolernes tilgang til de unge mennesker vil også blive et af de bærende elementer i den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU, som regeringen arbejder på at få vedtaget.

Set i det lys er det med stolthed og glæde, at Produktionsskolen i Greve- og Høje Taastrup inviterer til 25. års jubilæum fredag den 1. september klokken 13-16 i Havestuen, Grevevej 20, 2670 Greve.

Skolen afholder samme tid og sted reception for bestyrelsesformand Jens Ove Nielsen, der har været formand for skolen i 25 år og dermed også var med til at stifte skolen.

- Vi begyndte som et kommunalt projekt målrettet 10 unge, der havde det svært med skolen og skulle lære, hvordan de skulle gebærde sig i skolen og på en arbejdsplads. Det gik så godt, at vi etablere en produktionsskole, der begyndte småt og siden er vokset til to afdelinger og dermed er landets største, fortæller Jens Ove Nielsen.

Jens Ove Nielsen er oprindeligt fynbo, har en baggrund som automekaniker og værkfører og har selv undervist unge og fået en pædagogisk uddannelse. Dermed afspejler hans baggrund også produktionsskolens pædagogik og tilgang til de unge, hvor udgangspunktet også er et fagligt værksted med en faguddannet lærer.

- Jeg er stolt af, hvordan det er gået og ikke mindst af, hvordan de idéer, vi havde, er blevet til noget. Arbejdet skal løses i fællesskab, uanset om det er eleverne, der sammen udfører en arbejdsopgave, eller når vi sammen driver skole, afslutter Jens Ove Nielsen.