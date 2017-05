Fra dametøj til ministerbesøg

Faktisk var det netop Fadi Diab Ali, der er årsagen til, at ministeren lagde vejen forbi vandværket. Efter først at have været i sprogpraktik og løntilskud blev Fadi Diab Ali fastansat på vandværket, hvor han nu står for at tage sig af at holde udendørsarealerne i stand. Men det har været en lang rejse for ham overhovedet at komme her til landet. For Fadi Diab Ali stammer fra den syriske by Homs, hvor han boede sammen med sin kone og deres seks børn. Her syede og solgte han dametøj til hele Syrien og tog på forretningsrejser til Kina, Tyrkiet og de Forenede Arabiske Emirater. De havde hus og to biler, men da byen blev bombet i 2012, blev alt ødelagt. Uden sin familie begav Fadi Diab Ali sig først til Libanon, hvor han opholdt sig i nogle dage, inden han tog til Tyrkiet. Efter en måneds ophold nåede han til Grækenland, hvorfra han efter fem måneder kom til Danmark efter en fem dage lang køretur i en lastbil.