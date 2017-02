Her ses en illustration af byggeriet.

Fra 15 meter til cirka 13,5 meter

Sydkysten - 21. februar 2017 kl. 09:25 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med det oprindelige forslag om at opføre byggeriet "Greve Kysthave" på hjørnet af Jerismosevej og Greve Strandvej, var der lagt op til at tillade et byggeri i op til 15 meters højde. Det fremgik blandt andet på seneste byrådsmøde, hvor flere partier tilkendegav, at de var imod at tillade en bygning på denne højde ved strandvejen.

Derfor har virksomhederne bag forslaget, Jacobsen Bolig og DanaForm arkitektfirma, nu besluttet at sænke højden på det foreslåede byggeri.

- Vi har lyttet og er kommet ned på, at vi kan bygge omkring 13,5 meter, siger Christian Jacobsen, direktør i Jacobsen Bolig.

Han var ligesom de to andre idémænd bag projektet til stede på byrådsmødet, hvor flere udtrykte bekymring. De satte sig derfor sammen med deres ingeniører og lavede nye beregninger, som viste, at den lavest mulige højde, som byggeriet kan have i sin nuværende form er omkring de 13,5 meter.

Skal kunne betale sig I projektbeskrivelsen er der lagt op til, at byggeriet skal have fire etager i alt, hvoraf den øverste er en såkaldt tilbagetrukken penthouseetage. Ifølge virksomhederne bag forslaget er det nødvendigt med fire etager, hvis der skal være økonomi i projektet for dem. Skal projektet realiseres, er det altså ikke muligt at holde sig til den begrænsning på 10,5 meter, der gælder for lignende områder ved strandvejen.

- Vi har ikke råd til at smide mange millioner kroner i sådan et projekt og nøjes med færre etager, siger Finn Jacobsen, formand for Jacobsen Bolig, mens Christian Jacobsen supplerer:

- Hvis den sidste etage ikke kommer, bliver projektet ikke til noget.

Med i omkostningerne til projektet skal regnes de 10 millioner kroner, som den eksisterende Nykredit-bygning er bogført til, cirka 3,9 millioner kroner til at renovere, nyanlægge og vedligeholde den nye parkeringsplads samt omkostninger til den nye bygning i størrelsesordenen cirka 40 millioner kroner.

