Forvandlingen er undervejs ved Greve Station

Sydkysten - 07. februar 2017 kl. 12:02 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Maskinernes brummen og summen afbrydes med jævne mellemrum af lyden af belægningsklinker, der falder ned på en hård overflade. Kigger man ind bag afspærringen, vidner køretøjer, containere og byggepersonale også om, at området omkring Greve Station er under forandring.

Her møder avisen vejingeniør Jacob Rasmussen, der er købt ind som Greve Kommunes konsulent på projektet fra rådgivningsvirksomheden SWECO. Han fortæller, at pladsen i januar begyndte en omfattende renovering, som ventes at være færdig til november.

I øjeblikket er man i gang med at pille de røde belægningsklinker op, og i midten eller slutningen af februar begynder nedrivningsarbejdet, som skal gøre en ende på det tag, der dækker en stor del af stationspladsen, samt tre ud af fire af de små bygninger, der står opført mellem Greve Midtby Center og trappen, der fører op til perronen.

- Man vil åbne op og gøre det mere lyst og attraktivt, siger Jacob Rasmussen, der også fortæller, at man vil etablere flere såkaldte øer på pladsen.

Inspireret af stranden Øerne, der hver får sit eget udtryk, skal for eksempel udstyres med bænke, hængekøjer, vipper og gynger, som indbyder til aktivitet og rekreation.

- Der ønskes at gøre det til en plads, som folk vil bruge mere, siger Jacob Rasmussen, som fortæller, at der også vil være en del beplantning på den nye plads, hvor man beholder nogle af de træer, der står i øjeblikket, samtidig med at der vil blive suppleret med nye træer.

Generelt er ideen bag den nye plads inspireret af stranden. Noget, som man også vil kunne fornemme på de nye belægningsklinker, som med deres forskellige nuancer skal give et spil, der minder om en sandstrand.

- Den overordnede plan fra NIRAS, som er rådgiver på projektet, har været at bringe kysten herop. De har været ude at tage nogle billeder, efter det har blæst, hvor man kan se nogle bølgeformationer i selve sandet. De skyggenuancer og lyskontraster er baggrunden for den idé, at bringe stranden til stationsforpladsen, siger vejingeniøren.

Uundgåelige gener Ved siden af det strandinspirerede udtryk er planen at bibeholde elementer som cykelparkering samt taxi- og busholdepladser. Selve perronen tilhører DSB og bliver ikke rørt i forbindelse med renoveringen.

Det forventes, at man i maj kan påbegynde arbejdet med at bygge den nye stationsplads op, og omkring sommerferien begynder man at lægge den nye belægning. Tidsplanen skal dog tages med det forbehold, at der kan ske ændringer.

Mens arbejdet pågår, vil afspærringen af store dele af stationspladsen formentlig fortsætte, fortæller Jacob Rasmussen, der råder borgerne til at holde øje med skiltningen, hvis de er i tvivl om, hvordan de kommer hen til perronen eller til centret.

Han fortæller, at man gør, hvad man kan for at mindske generne for borgerne, og at man lytter til de henvendelser, der kommer ind. For eksempel har man sørget for, at den midlertidige busholdeplads, der er etableret uden for afspærringsområdet, er blevet udstyret med bænke og skraldespande, fortæller han. Derudover arbejder man på at finde en løsning med et midlertidigt læskur.

- Der er nogle gener ved, at man bygger, og det må man tage med. Vi forsøger at imødekomme, hvad vi kan imødekomme, men det er nok ikke alle ting, som vi finder en løsning på, siger Jacob Rasmussen.

Projektet med at renovere stationspladsen ved Greve Station koster cirka 15 millioner kroner. Halvdelen finansieres af Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje, mens Greve Kommune finansierer den anden halvdel.