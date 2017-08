Sidste år løb Jan Mørup hele 72 kilometer. Det er usikkert, om han kan gentage successen på grund af en skade, men flere andre fra Tune IF har planer om at løbe 10 kilometer, halvmarathon eller 50 kilometer. Foto: Janus Spøhr

Fortsætter i samme høje gear

Sydkysten - 19. august 2017 kl. 09:21 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løbeklubben, stavgængerne, vandrerne og familierne - folkene fra Tune IF kommer igen til at fylde godt på deltagerlisten til årets Stafet For Livet i Greve.

I alt regner idrætsforeningen med at stille med i omegnen af 90 personer, der skal dække hele distance-spektret: Mens de mindste tager sig af de korte distancer på børnestafetten lørdag eftermiddag, er der også løbere, der har planer om at løbe 10 kilometer eller en halvmarathon. En af løberne vil endda løbe 50 kilometer. Det er dog usikkert, om Jan Mørup, der under sidste års stafet løb hele 72 kilometer, stiller til start igen, da han har været skadesramt.

Ifølge holdkaptajn Dorthe Toftebjerg stiller Tune IF til start i Stafet For Livet, fordi det er et supergodt formål, som hun siger.

- Vi kender allesammen en, der på en eller anden måde er berørt af kræft, siger Dorthe Toftebjerg.

Det er dog ikke kun på banen, man vil kunne finde Tune IF. Foreningen vil også sælge kage til at generere et overskud, og desuden er der planer om at tilbyde ponyridning for børnene, hvilket i skrivende stund dog ikke var på plads endnu. Men sikkert er det, at mange familier gerne vil være med, især lørdag eftermiddag, og derfor passer det supergodt, at det er her, børnestafetten finder sted, lyder det fra Dorthe Toftebjerg, som generelt er meget glad for Stafet For Livet i Greve.

- Jeg har hørt, at netop Stafet For Livet i Greve er et superflot arrangement. Til fighterrunden og lysceremonien bliver man helt rørt, siger Dorthe Toftebjerg.

Udover selve deltagergebyret har foreningen også flere sponsorer, som hver betaler en krone for hver omgang, et holdmedlem går eller løber. Med et hold på 90 personer er Tune IF et af de helt store hold på stafetten i Greve, og det er da også målet, at der hele tiden skal være mindst ét holdmedlem på banen hele tiden som et symbol på, at dem, der er ramt af kræft, bærer sygdommen hele døgnet.

- Sidste år løb vi over 2500 omgange (som hver er på omtrent 500 meter, red.), og det er også målet i år, siger Dorthe Toftebjerg.