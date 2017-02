- Tryghedsvandringerne, som vi bruger til at identificere eventuelle udfordringer og indsatsområder med, har i høj grad påvirket den måde, vi ser på erhvervsområderne. De har været en øjenåbner og været medvirkende til, at erhvervsområderne nu fremstår mere velholdte, fortæller bestyrelsesmedlem og partner i DC Kontormøbler, Jan Madsen.

Fokus på forebyggelse

Sydkysten - 05. februar 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er langt mere effektivt at forebygge kriminalitet end at bekæmpe den.

Ud fra denne tese tog Ishøj Erhvervsforening hul på et kriminalpræventivt projekt for Ishøjs erhvervsområder i efteråret 2015. Formålet med projektet er at skærpe de lokale erhvervsdrivendes viden om, hvordan de selv kan spille en afgørende rolle i forebyggelsen af kriminalitet.

- Forebyggelse er essensen i dette projekt. I Ishøj Erhvervsforening mener vi, at forebyggelse er langt mere effektiv end bekæmpelse. Som forening er det vigtigt, at vi står sammen om den forebyggende indsats, og vi har derfor valgt at lægge stor vægt på vigtigheden af at kende sine erhvervsnaboer og skabe et godt netværk blandt de erhvervsdrivende i kommunen, siger formand for erhvervsforeningens bestyrelse og administrerende direktør for Thurah Transport A/S, Lars Mouritsen.

Som en del af den forebyggende indsats for erhvervsområderne inviterer Ishøj Erhvervsforening til et kriminalpræventivt arrangement onsdag den 8. februar klokken 15.30 til 17.30 hos Danhostel Ishøj Strand. Til arrangementet vil de erhvervsdrivende have mulighed for at diskutere den samlede indsats for erhvervsområderne, samtidig med at tidligere PET-agent og sikkerhedsekspert Stiig Wæver også vil fortælle om, hvordan man kan forebygge, spotte og afdække virksomhedskriminalitet.

Projektet, der er et samarbejde mellem Ishøj Erhvervsforening, Ishøj Kommune og Københavns Vestegns Politi, har allerede vist sig at være en succes. Ud over den kriminalpræventive effekt har de erhvervsdrivende også opnået et større kendskab til andre lokale virksomheder, og kvartererne fremstår, som et led i den samlede indsats, mere velplejede og strømlinede.

Ved arrangementet den 8. februar er alle erhvervsdrivende i Ishøj inviteret. Adressen er anhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj - og der er tilmelding på www.ishojerhverv.dk.